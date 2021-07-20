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Правозащитники признали политзаключенными семь задержанных аналитиков и журналистов

20.07.2021 21:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусское правозащитное сообщество признало политзаключенными двух аналитиков и пять журналистов, задержанных в июне и июле.

Правозащитники признали политзаключенными семь задержанных аналитиков и журналистов
Татьяна Кузина

В список граждан, преследуемых по политическим мотивам, включены:

- Татьяна Кузина (эксперт в сфере госуправления SYMPA, представитель экспертно-аналитического сообщества, задержана 28 июня; обвиняется по ч. 1 ст. 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) и по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности) Уголовного кодекса);

- Валерия Костюгова (политолог, аналитик, редактор сайта «Наше мнение», задержана 30 июня; суть обвинений неизвестна);

- Олег Груздилович, Алесь Дащинский, Инесса Студинская (журналисты «Радыё Свабода»), Анна Голёта, Игорь Ильяш (телеканал «Белсат», все задержаны 16 июля; суть подозрений неизвестна).

Общее количество политзаключенных в стране достигло 577.

По информации «Белсата», 20 июля с Ильяшом встретилась его адвокат. Он сидит в камере с другими «политическими» без матрасов и постельного белья, просит не писать письма, так как их все равно не передадут.

 
 
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Белорусское правозащитное сообщество признало политзаключенными двух аналитиков и пять журналистов, задержанных в июне и июле.
 
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