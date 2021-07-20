|
Регионоведы и инженеры-пилоты: в вузах Беларуси открылись новые специальности
20.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси началась вступительная кампания. В этом году вузы увеличили число мест. Они примут на четыре тысячи абитуриентов больше. Заявлены и новые специальности. Кого еще будут готовить в стране, и привлекательны ли эти профессии для абитуриентов, расскажет корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
В каких странах белый цвет траура, а «да» это «нет» – эти особенности теперь начнут изучать регионоведы. Руслан Лобанов хочет исследовать страны, расположенные по периметру Тихого океана. Место будущей учебы он выбрал быстро.
Регионоведы сейчас востребованы на предприятиях, работающих на экспорт. Специалисты досконально исследуют не только экономику стран, но и их историю, политику и культуру.
«Неоднократно встречались со случаями, когда наши предприятия, например, свою продукцию окрасив не в тот цвет, имели определенные издержки. То есть необходимо знать, какой цвет или какие подходы оптимальны для той или иной страны, а какие неприемлемы. Такие специалисты тоже нужны», – отметил декан исторического факультета Белгосуниверситета Александр Кохановский.
А Семена Тукайло заинтересовала гражданская авиация. Это в Беларуси – новинка. Раньше в стране готовили только военных летчиков. Теперь начался набор на инженеров-пилотов.
«Нравится престиж. То, что она востребована везде. Есть какое-то волнение, что могу по баллам не пройти. А конкурс, я думаю, будет большой. Новая специальность, хорошая», – поделился абитуриент Семен Тукайло.
На 40 бюджетных мест больше стало в медуниверситете в Минске. Увеличился набор на специальности «лечебное дело» и «медико-профилактическое дело». Врачей не хватает.
Больше мест стало на IT-специальностях. Где обучают сразу, например, высоким технологиям и биологии или физике. А вот на экономические, юридические и некоторые гуманитарные специальности абитуриентов примут меньше. На рынке труда таких специалистов достаточно.
В этом году белорусские вузы планируют набрать около 55 тысяч студентов. Средне-специальные учебные заведения – почти 40 тысяч человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году вузы также увеличили число мест. Они примут на четыре тысячи абитуриентов больше
|
Свежие газеты
Архив (Разное)