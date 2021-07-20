Регионоведы и инженеры-пилоты: в вузах Беларуси открылись новые специальности

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси началась вступительная кампания. В этом году вузы увеличили число мест. Они примут на четыре тысячи абитуриентов больше. Заявлены и новые специальности. Кого еще будут готовить в стране, и привлекательны ли эти профессии для абитуриентов, расскажет корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В каких странах белый цвет траура, а «да» это «нет» – эти особенности теперь начнут изучать регионоведы. Руслан Лобанов хочет исследовать страны, расположенные по периметру Тихого океана. Место будущей учебы он выбрал быстро.

«Эта специальность новая, и мне понравилось то, что она включает в себя много дисциплин, которые помогут в дальнейшем в государственной службе, в построении бизнеса, и вообще помогут построить хорошую карьеру руководителя», – сказал абитуриент Руслан Лобанов.

Регионоведы сейчас востребованы на предприятиях, работающих на экспорт. Специалисты досконально исследуют не только экономику стран, но и их историю, политику и культуру.

«Неоднократно встречались со случаями, когда наши предприятия, например, свою продукцию окрасив не в тот цвет, имели определенные издержки. То есть необходимо знать, какой цвет или какие подходы оптимальны для той или иной страны, а какие неприемлемы. Такие специалисты тоже нужны», – отметил декан исторического факультета Белгосуниверситета Александр Кохановский.

А Семена Тукайло заинтересовала гражданская авиация. Это в Беларуси – новинка. Раньше в стране готовили только военных летчиков. Теперь начался набор на инженеров-пилотов.

«Нравится престиж. То, что она востребована везде. Есть какое-то волнение, что могу по баллам не пройти. А конкурс, я думаю, будет большой. Новая специальность, хорошая», – поделился абитуриент Семен Тукайло.

На 40 бюджетных мест больше стало в медуниверситете в Минске. Увеличился набор на специальности «лечебное дело» и «медико-профилактическое дело». Врачей не хватает.

«Сейчас у нас для восполнения кадров, которые уходят на пенсию, например, в связи с демографической ситуацией, возросла потребность и в этих специалистах», – констатировала первый проректор Белорусского государственного медицинского университета Ирина Мороз.

Больше мест стало на IT-специальностях. Где обучают сразу, например, высоким технологиям и биологии или физике. А вот на экономические, юридические и некоторые гуманитарные специальности абитуриентов примут меньше. На рынке труда таких специалистов достаточно.

В этом году белорусские вузы планируют набрать около 55 тысяч студентов. Средне-специальные учебные заведения – почти 40 тысяч человек.