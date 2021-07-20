Тихановская на переговорах с советником Байдена призвала не вести никакого сотрудничества с режимом

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О чем говорили Светлана Тихановская и советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.





На переговорах в Белом доме также присутствовали глава департамента Восточной Европы Национального совета безопасности США Крис Смит, глава Совета по гендерной политике Белого дома Дженнифер Кляйн и посол США в Беларуси Джули Фишер.

Тихановская рассказала про массовые репрессии в отношении журналистов и активистов, про ужасные условия содержания в тюрьмах.

Светлана Тихановская призвала США:

– усилить поддержку белорусского гражданского общества — правозащитников, региональных инициатив, студенчества, семей политзаключённых, медиа;

– усилить давление на режим, в том числе – через скоординированные с ЕС санкции в отношении конкретных «кошельков» режима и закрытие лазеек для их обхода;

– тех, кто ответственен за репрессии против белорусов, – привлечь к ответственности. И послать в Кремль сигнал с призывом остановить поддержку нелегитимного режима;

– не вести никакого сотрудничества с режимом, включая программы Всемирного банка, МВФ – в соответствии с политикой Акта о демократии в Беларуси, который был принят в декабре 2020-го.

– поднимать вопрос Беларуси во время международных мероприятий высокого уровня и приглашать к участию в них белорусские демократические силы;

Тихановская подчеркнула:

— Только освобождение всех заключённых по политическим мотивам и новые выборы в ближайшее время помогут Беларуси выйти из кризиса. И я призываю США в своих действиях придерживаться этой стратегии белорусов.