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Литовское посольство в Беларуси будет выдавать визы только в исключительных случаях

20.07.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После требования правительства Беларуси о сокращении дипломатического представительства Литвы в Беларуси до минимума, с 20 июля визы в Беларуси будут выдаваться только в исключительных случаях, сообщается на сайте МИД Литвы.

Визы будут оформлять членам семей граждан стран Евросоюза, а также белорусам, обучающимся в литовских высших учебных заведениях и работающих на литовских предприятиях. Регистрация возможна через литовские визовые центры в Беларуси.
 
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Напомним, 6 июля МИД Беларуси заявил, что диппредставительство Литвы в стране будет сокращено до минимума - одного сотрудника консульской службы, а также трех сотрудников административно-технического персонала. Литва пошла на симметричный шаг. Позже визовые центры Литвы и Эстонии приостановили прием документов на визы.
 
Теги: Минск
 
 
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После требования правительства Беларуси о сокращении дипломатического представительства Литвы в Беларуси до минимума, с 20 июля визы в Беларуси будут выдаваться...
 
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