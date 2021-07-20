Литовское посольство в Беларуси будет выдавать визы только в исключительных случаях

Визы будут оформлять членам семей граждан стран Евросоюза, а также белорусам, обучающимся в литовских высших учебных заведениях и работающих на литовских предприятиях. Регистрация возможна через литовские визовые центры в Беларуси.

пишет smartpress.by Консульская помощь гражданам Литвы, находящимся в Беларуси, по-прежнему оказывается только в посольстве Литвы в Минске smartpress.by





Напомним, 6 июля МИД Беларуси заявил, что диппредставительство Литвы в стране будет сокращено до минимума - одного сотрудника консульской службы, а также трех сотрудников административно-технического персонала. Литва пошла на симметричный шаг. Позже визовые центры Литвы и Эстонии приостановили прием документов на визы.







