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Посол Беларуси в Нидерландах: те, кто работал с нашей страной, уходить из Беларуси не хотят

20.07.2021 21:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Посол Беларуси в Нидерландах: те, кто работал с нашей страной, уходить из Беларуси не хотят

Виктория Ходосок, СТВ:
Европа не основной торговый партнер Беларуси. А вот наше сырье для них – заманчивый товар по хорошей цене и достойного качества. Потому кому хуже сделали санкциями – еще надо подумать. Но санкционная политика – умозаключения отдельных категорий. Бизнес прекрасно понимает, что наработанные и проверенные временем связи – это важная основа любого партнерства.

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Посол Беларуси в Нидерландах: те, кто работал с нашей страной, уходить из Беларуси не хотят

Андрей Евдоченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Королевстве Нидерландов:
Наши контакты, которые мы имеем каждый день с представителями европейского бизнеса, показывают, что те, кто работал с нашей страной (а они знают уже весь наш регион и везде побывали), кто получал прибыль от этого сотрудничества – те не хотят уходить, конечно.

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам...
 
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