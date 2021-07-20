|
«Белавиа» открывает ещё один рейс в Грузию
Источник материала: UDF
Международный аэропорт имени Давида Строителя в Кутаиси / v-georgia.com
Рейсы будут выполняться по средами воскресеньям с вылетом из Минска в 9:35 и прибытием в Кутаиси в 13:35. Рейс на Минск отправится в 14:25, а прибудет в 16:30 (время для всех аэропортов — местное).
Билет в одну сторону будет стоить от 85 евро.
Самолёты "Белавиа" также летают в Тбилиси и Батуми.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Билет в одну сторону будет стоить от 85 евро.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)