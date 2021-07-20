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В Минске мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой

20.07.2021 21:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мотоциклист получил травмы в результате аварии. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По предварительным сведениям, сегодня около 18.40 29-летний водитель мотоцикла "Минск" двигался по ул.Притыцкого со стороны ул.Сердича в направлении пр.Пушкина. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с автомобилем BMW, который ехал впереди. Мотоциклист с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Столичная Госавтоинспекция напоминает водителям об обязанности соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Все обстоятельства ДТП...
 
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