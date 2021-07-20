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Из Беларуси на три месяца запретили вывозить гречку и муку

20.07.2021 22:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правительство на три месяца запретило вывоз гречихи и пшеничной муки. Такое решение содержится в постановлении Совета министров № 412 от 19 июля, сообщил Национальный правовой интернет-портал.

Из Беларуси на три месяца запретили вывозить гречку и муку
Фото: pixabay.com

Согласно документу установлен временный запрет на вывоз за пределы Беларуси в государства — члены ЕАЭС и за пределы ЕАЭС муки из пшеницы и спельты, крупы грубого помола из гречихи, гречневого зерна обсушенного, готовых пищевых продуктов из гречихи независимо от страны происхождения указанных товаров, передает БелаПАН.

Исключением является оказание международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов, перемещение в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС.

Ранее постановлением Совета министров от 14 апреля № 221 временно был введен запрет на вывоз пшеницы, гречихи, кукурузы, меслина (смесь ржи и пшеницы), ржи, ячменя, овса, проса, тритикале и прочих злаков.

В прошлом году действовал запрет на вывоз гречки, чеснока и репчатого лука. Тогда запрет объяснили необходимостью защиты внутреннего потребительского рынка.

 
 
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Правительство на три месяца запретило вывоз гречихи и пшеничной муки. Такое решение содержится в постановлении Совета министров № 412 от 19 июля, сообщил...
 
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