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Пассажирские перевозки в Минске сократились в первом полугодии

20.07.2021 22:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пассажирские перевозки в Минске в январе—июне 2021 года сократились на 4,1% и составили 308,9 млн человек, свидетельствуют данные главного статистического управления столицы.

Пассажирские перевозки в Минске сократились в первом полугодии

В январе 2021 года к соответствующему прошлогоднему периоду пассажирские перевозки сократились на 25,9% до 49,2 млн человек, январе—феврале — на 25,7% до 100,2 млн. За январь—март данные не публиковались, в январе—апреле сокращение составило 12,4% (208 млн человек), январе—мае — на 6,8% (260,1 млн). 

За шесть месяцев 2021 года автобусные перевозки сократились на 7,2% до 120,8 млн человек, перевозки электрическим транспортом и метрополитеном — на 2% до 187,2 млн.

Перевозки воздушным транспортом уменьшились на 6,9% до 0,9 млн человек.

Как сообщалось, в 2020 году пассажирские перевозки в Минске сократились на 22,2% к уровню 2019 года, до 629,2 млн человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Пассажирские перевозки в Минске в январе—июне 2021 года сократились на 4,1% и составили 308,9 млн человек, свидетельствуют данные главного статистического управления...
 
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