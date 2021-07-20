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Чем должны заниматься послы и как жить с санкциями. О чём говорили на совещании по внешней политике 20 июля?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворец Независимости были приглашены руководители наших загранучреждений, представители правительства, высшие должностные лица страны. Совещание длилось почти 3,5 часа. Президент ждет от послов обратной связи. До отъезда в страны, где они представляют интересы Беларуси, руководители дипмиссий должны представить в МИД свои инициативы и предложения по улучшению внешнеполитической стратегии страны.
Во Дворце Независимости более 50 глав дипмиссий, министры и депутаты. Очевидно, что разговор 20 июля предстоит большой и непростой о внешней политике на современном этапе. Это в конце уже будет ясно – 3,5 часа говорили детально о главных направлениях: кадровом вопросе, политическом взаимодействии и торгово-экономической составляющей.
Виктория Ходосок, политический обозреватель СТВ:
Кто свой, а кто уже и не совсем, 2020 год отчетливо показал. Некоторые дипломаты оказались в списке чужаков. Даже удивительно, ведь именно в обязанностях послов, так сказать, выгодно в экономическом плане «рекламировать» нашу страну. А люди вдруг начали публично осуждать. Пофамильно сегодня глава государства их снова обозначает.
Виктория Ходосок:
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Ну, и не забыта недавняя вопиющая история со снятием в Риге нашего флага. Мэр города и министр иностранных дел додумались его снять и заменить на БЧБ-полотнище. Президент прокомментировал этот случай.
Виктория Ходосок:
Главный выстрел противник пытался произвести по белорусской экономике. Тем самым якобы уложить огромный пласт на лопатки. Тему поддержали беглые оппозиционеры, мол, санкции – благо для народа Беларуси. И здесь, в частности, пытались задеть важную составляющую: экспорт нефтепродуктов и калийных удобрений. Но вот простая, но важная статистика: в 2020 году из числа нефтепродуктов Беларусь поставила товаров почти на 3 миллиарда долларов. География широкая. И, надо сказать, половина экспорта приходится на страны вне СНГ. В частности, в Евросоюз отправилось порядка двух миллионов тонн нефтепродуктов. Логично, что с такой политикой ЕС придется думать, как восполнять недостающие объемы. Что до калийных удобрений – в том же 2020 году экспорт был равен 2,5 миллиардам долларов. Но снова нюанс – основные рынки сбыта не в Европе, а в Китае, Бразилии, Индии и Индонезии. В европейский регион поставляли хлоркалий. Пытались «бомбить» небезызвестную компанию «Яра», чтобы та отказалась от работы с белорусами. И на днях вот ответ от крупнейшего поставщика минеральных удобрений. Он выбирает старого партнера, то есть нас.
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Виктория Ходосок:
А тем временем интересная история складывается с Украиной. От Беларуси официальный Киев открещивается как только может. Потому что уже очень хочет в Евросоюз. А те в свою «зажиточную семью» все никак ее не берут. Но открещиваются формально. Видимо, есть в руководстве страны-соседки со здравым умом люди.
Виктория Ходосок:
Когда попасть в экономическое «яблочко» мишени не удалось. Противник схватился за «миграционную стрелу». Нелегальный поток беженцев на границе, с которым Литва не справляется. Она устанавливает на рубеже колючую проволоку, по сути, стену, строит ангары, привлекает армию, закупает модульные дома и заселяет беженцев даже в школы – что, естественно, раздражает местных жителей. И все это под пристальным вооруженным контролем и за высоким забором. Во всем этом обвинят, конечно, нас. Но Беларусь отвечает за порядок на своих рубежах, но точно не за преступность и политический раздрай в Европе. Более того, винить в обострении миграционного кризиса так называемые страдающие страны должны собственные демократичные решения. Как подтверждают конкретные случаи на границе, люди, бегущие от войны и горя в европейские страны, где обещают счастливое будущее, оказываются никому не нужными.
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Виктория Ходосок:
Итак, после совещания по приоритетам внешней политики Президент ждет от послов обратной связи. До отъезда в страны, где они представляют интересы Беларуси, руководители дипмиссий должны представить в МИД свои инициативы и предложения по улучшению внешнеполитической стратегии страны.
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Чем должны заниматься послы и как жить с санкциями. О чём говорили на совещании по внешней политике 20 июля?
Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам...
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