ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановская провела переговоры с советником Байдена по национальной безопасности

20.07.2021 22:41 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В рамках визита в США Светлана Тихановская 20 июля провела переговоры с советником президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщила пресс-служба белорусского демократического лидера.

Тихановская провела переговоры с советником Байдена по национальной безопасности
Фото: t.me/tsikhanouskaya

На переговорах присутствовали глава департамента Восточной Европы Национального совета безопасности США Крис Смит, глава Совета по гендерной политике Белого дома Дженнифер Кляйн и посол США в Беларуси Джули Фишер.

Тихановская «рассказала про массовые репрессии в отношении журналистов и активистов, про ужасные условия содержания в тюрьмах».

Она призвала США: усилить поддержку белорусского гражданского общества (правозащитников, региональных инициатив, студенчества, семей политзаключенных, медиа), усилить давление на режим, в том числе через скоординированные с ЕС санкции в отношении конкретных «кошельков» режима и закрытие лазеек для их обхода, содействовать привлечению к ответственности участников репрессий, послать в Кремль сигнал с призывом остановить поддержку режима, не сотрудничать с режимом, в том числе через программы Всемирного банка и МВФ, в соответствии с политикой Акта о демократии в Беларуси, который был принят в декабре 2020 года.

«Только освобождение всех заключенных по политическим мотивам и новые выборы в ближайшее время помогут Беларуси выйти из кризиса. И я призываю США в своих действиях придерживаться этой стратегии белорусов», — заявила Тихановская.

Накануне она встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Мы с заместителем [госсекретаря Викторией Нуланд] приветствовали лидера белорусской демократической оппозиции Светлану Тихановскую сегодня в Госдепартаменте. Мы обсудили пути выхода из политического кризиса: освобождение всех политических заключенных, инклюзивный диалог и новые выборы. Жыве Беларусь!» — написал Блинкен в «Твиттере».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках визита в США Светлана Тихановская 20 июля провела переговоры с советником президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чем должны заниматься послы и как жить с санкциями. О чём говорили на совещании по внешней политике 20 июля?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by