Тихановская провела переговоры с советником Байдена по национальной безопасности

В рамках визита в США Светлана Тихановская 20 июля провела переговоры с советником президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщила пресс-служба белорусского демократического лидера.



Фото: t.me/tsikhanouskaya

На переговорах присутствовали глава департамента Восточной Европы Национального совета безопасности США Крис Смит, глава Совета по гендерной политике Белого дома Дженнифер Кляйн и посол США в Беларуси Джули Фишер.

Тихановская «рассказала про массовые репрессии в отношении журналистов и активистов, про ужасные условия содержания в тюрьмах».

Она призвала США: усилить поддержку белорусского гражданского общества (правозащитников, региональных инициатив, студенчества, семей политзаключенных, медиа), усилить давление на режим, в том числе через скоординированные с ЕС санкции в отношении конкретных «кошельков» режима и закрытие лазеек для их обхода, содействовать привлечению к ответственности участников репрессий, послать в Кремль сигнал с призывом остановить поддержку режима, не сотрудничать с режимом, в том числе через программы Всемирного банка и МВФ, в соответствии с политикой Акта о демократии в Беларуси, который был принят в декабре 2020 года.

«Только освобождение всех заключенных по политическим мотивам и новые выборы в ближайшее время помогут Беларуси выйти из кризиса. И я призываю США в своих действиях придерживаться этой стратегии белорусов», — заявила Тихановская.

Накануне она встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Мы с заместителем [госсекретаря Викторией Нуланд] приветствовали лидера белорусской демократической оппозиции Светлану Тихановскую сегодня в Госдепартаменте. Мы обсудили пути выхода из политического кризиса: освобождение всех политических заключенных, инклюзивный диалог и новые выборы. Жыве Беларусь!» — написал Блинкен в «Твиттере».