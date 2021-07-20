Стасю Губаревич оштрафовали за «пикет» в своей квартире

Суд оштрафовал Стасю Губаревич, задержанную после обыска по месту прописки ее бывшего мужа, председателя Движения «За Свободу» Юрия Губаревича, на 70 базовых величин (2030 рублей).





«На Стасю оформили одиночный пикет с флагом в квартире», — сообщил БелаПАН политик.

20 июля по месту прописки Губаревича прошел обыск, его бывшую жену увезли в неизвестном направлении. С собой силовики забрали коробку с вещами, была конфискована техника. Сам политик на свободе.

Силовики уже приходили по месту прописки Губаревича 14 июля. «Ко мне пришли. Подробностей не знаю. Дочь одна дома», — написала тогда Стася Губаревич в Facebook.

Тогда силовики уехали до того, как она приехала домой.

В тот же день силовики пришли в офис Движения «За Свободу», провели там обыск и опечатали помещение. Кроме того, обыск прошел дома у заместителя председателя организации Виктора Янчуревича.