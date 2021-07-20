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Александр Субботин о ходе уборочной: «Уже положили в закрома чуть больше 500 тысяч тонн»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Брестской области 20 июля чествовали первый экипаж-тысячник. Тандем получился семейным: в кабине комбайна отец и дочь – Андрей и Виктория Кунц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свой рекорд они поставили в полях Каменецкого района.
Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:
В Брестской области планируют завершить уборочную уже к 10 августа и намолотить свыше миллиона тонн зерна, никак не меньше. Сегодня для этого все есть: и трудолюбивые люди, и техника, а главное – желание.
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Новости Беларуси. В Брестской области 20 июля чествовали первый экипаж-тысячник. Тандем получился семейным: в кабине комбайна отец и дочь – Андрей и Виктория Кунц,...
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