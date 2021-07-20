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«Сводится к минимуму влияние влаги». Рассказываем, как собирают урожай в первом регионе-тысячнике
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Брестской области 20 июля чествовали первый экипаж-тысячник. Тандем получился семейным: в кабине комбайна отец и дочь – Андрей и Виктория Кунц. Свой рекорд они поставили в полях Каменецкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каменецкий район уже семь лет подряд дает первых тысячников. Говорят, весь рецепт успеха в подходе к делу. Выйти в поле раньше, подготовить технику и исключить простои. Еще добавляем такой ингредиент, как милость погоды.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Брестская область первая приступила к уборочной. В полях сегодня свыше 1 300 комбайнов. Уборочная пройдет в кратчайшие сроки и без потерь на полях. Такую задачу сегодня ставит руководство области. Агросезон бескомпромиссный и непростой – на полях созрели практически все культуры. К страде дополнительно привлекли свыше 500 человек.
Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
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Новости Беларуси. В Брестской области 20 июля чествовали первый экипаж-тысячник. Тандем получился семейным: в кабине комбайна отец и дочь – Андрей и Виктория Кунц....
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