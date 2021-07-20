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«Сводится к минимуму влияние влаги». Рассказываем, как собирают урожай в первом регионе-тысячнике

20.07.2021 22:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Брестской области 20 июля чествовали первый экипаж-тысячник. Тандем получился семейным: в кабине комбайна отец и дочь – Андрей и Виктория Кунц. Свой рекорд они поставили в полях Каменецкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Сводится к минимуму влияние влаги». Рассказываем, как собирают урожай в первом регионе-тысячнике

Каменецкий район уже семь лет подряд дает первых тысячников. Говорят, весь рецепт успеха в подходе к делу. Выйти в поле раньше, подготовить технику и исключить простои. Еще добавляем такой ингредиент, как милость погоды.

«Сводится к минимуму влияние влаги». Рассказываем, как собирают урожай в первом регионе-тысячнике

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
А в качестве секретной специи в этом успехе – распорядок дня. Он – гарант хорошего результата. Сперва до 11:00 здесь убирают озимые культуры, затем переходят на яровые, а после 19:00 снова убирают озимые. Таким образом сводится к минимуму влияние влаги.

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Брестская область первая приступила к уборочной. В полях сегодня свыше 1 300 комбайнов. Уборочная пройдет в кратчайшие сроки и без потерь на полях. Такую задачу сегодня ставит руководство области. Агросезон бескомпромиссный и непростой – на полях созрели практически все культуры. К страде дополнительно привлекли свыше 500 человек.

«Сводится к минимуму влияние влаги». Рассказываем, как собирают урожай в первом регионе-тысячнике

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Брестская область – это интенсивное животноводство и производство молока. Нам действительно сегодня необходима кормовая база. Зерно в том числе является неотъемлемой частью, чтобы получать и привесы в животноводстве и естественно получать достаточный объем молока.

Подробности в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. В Брестской области 20 июля чествовали первый экипаж-тысячник. Тандем получился семейным: в кабине комбайна отец и дочь – Андрей и Виктория Кунц....
 
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