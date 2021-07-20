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Александр Лукашенко: «Идите, кайтесь и делайте всё, чтобы оттуда не было этого потока мигрантов»

20.07.2021 22:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Виктория Ходосок:
А вообще благодатные условия для мигрантов Европа создает сама. Но в этом не признается, а обвиняет Беларусь, мол, мы пропускаем специально. Но вопрос вышел за грани. Над людьми попросту начали издеваться. Ответ не заставил себя долго ждать. Еще вчера министр обороны Литвы в своем Twitter новость о выявлении белорусскими пограничниками трех групп незаконных мигрантов, которых допрашивали и избивали литовцы, обозначил хештэгом fakenews. Вот такая европейская демократия.

Александр Лукашенко: «Идите, кайтесь и делайте всё, чтобы оттуда не было этого потока мигрантов»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы же их туда позвали. Что же вы, как нацисты, сейчас их выталкиваете оттуда? Вы как дипломаты их должны предупредить, особенно МИД: на любое действие есть противодействие и последствия. Вы знаете, что сегодня на утро происходит? Как только на Ближнем Востоке, в Ираке и других странах, даже в Турции увидели эти кадры, сегодня уже КГБ и МВД по моему поручению работают, чтобы не допустить сюда людей с оружием – они рвутся сюда с оружием. «Зачем обидели беременную женщину?» – один вопрос у них.

И вы знаете, это радикальные мусульмане. И они что, рассчитывают, что я буду держать здесь, на границе, вооруженных этих иракцев, курдов и других? Не думайте, я их тут держать не буду. Я вас предупреждаю честно и откровенно. Поэтому прежде чем совершать какие-то шаги, вы думайте, кто вам противостоит. Чтобы остановить миграцию, я уже сказал, надо ликвидировать бандитские организации, организованные преступные группы в Литве, Польше и других странах, которые их за деньги приглашают туда и провозят, и проводят через границу. По крайней мере, принимают на границе.

Поэтому в Литве надо решать этот вопрос. И второе направление – вы же разрушили там эти страны. Вы же демократию туда несли. Так вы поезжайте сейчас и в этих демократических государствах – Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии и других – создайте рабочие места. Сделайте так, чтобы там люди работали и кусок хлеба для своих детей могли заработать. Рецепт понятен, но ведь надо работать, надо шевелиться.

Александр Лукашенко: «Идите, кайтесь и делайте всё, чтобы оттуда не было этого потока мигрантов»

Раз допустили ошибку, преступную ошибку, преступление вы там совершили – идите, кайтесь и делайте все, чтобы оттуда не было этого потока мигрантов. И они должны понимать, что это только начало. Вот то, что люди туда хлынули – это только начало. Я уже сегодня сказал, что дальше пойдут люди вооруженные туда, чтобы защитить вот таких вот обиженных людей.

Слушайте, если человек, этот человек, прошедший через войну туда попадет с оружием, не факт, что он только будет защищать беременных женщин, хлынувших с Ближнего Востока и Афганистана. Вы знаете, что там будет твориться. Мы это видим на примере западных государств и видим, как они на это реагируют. Вот я вам историю, предысторию и последнее событие привел как факт.

Вот их лицо – мерзкое, фашистское, нацистское лицо. Они всегда были такими. Посмотрите историю. Даже не каждое столетие, каждые полвека они подкидывали проблемы. То одну войну, то другую. Неужели мне вас надо убеждать в том, что белорусы – люди святые? Они никогда не навязывали проблем своим соседям и даже не соседям. Мы, если и воевали, только за свое. Когда к нам приходили с мечом.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам...
 
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