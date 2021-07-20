|
Пользователи Instagram смогут ужесточить фильтрацию нежелательного контента
Источник материала: БелТА
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приложение Instagram добавило функцию, с помощью которой пользователи социальной сети смогут усилить контроль за демонстрацией нежелательного контента, сообщает
Пользователи будут самостоятельно определять, хотят ли они видеть больше или меньше нежелательного контента, который ограничивается по умолчанию. При этом те, кому меньше 18 лет, включить демонстрацию большего количества нежелательных материалов не смогут, уточнили в Instagram.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи будут самостоятельно определять, хотят ли они видеть больше или меньше нежелательного контента, который ограничивается по умолчанию.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)