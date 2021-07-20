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Пользователи Instagram смогут ужесточить фильтрацию нежелательного контента

20.07.2021 23:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приложение Instagram добавило функцию, с помощью которой пользователи социальной сети смогут усилить контроль за демонстрацией нежелательного контента, сообщает МИР 24.

Пользователи будут самостоятельно определять, хотят ли они видеть больше или меньше нежелательного контента, который ограничивается по умолчанию. При этом те, кому меньше 18 лет, включить демонстрацию большего количества нежелательных материалов не смогут, уточнили в Instagram.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Пользователи будут самостоятельно определять, хотят ли они видеть больше или меньше нежелательного контента, который ограничивается по умолчанию.
 
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