Пользователи Instagram смогут ужесточить фильтрацию нежелательного контента

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приложение Instagram добавило функцию, с помощью которой пользователи социальной сети смогут усилить контроль за демонстрацией нежелательного контента, сообщает МИР 24 .

Пользователи будут самостоятельно определять, хотят ли они видеть больше или меньше нежелательного контента, который ограничивается по умолчанию. При этом те, кому меньше 18 лет, включить демонстрацию большего количества нежелательных материалов не смогут, уточнили в Instagram.-0-