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Его называли кошмаром Гитлера. В Жлобине появится мурал с легендарным командиром белорусской армии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Он был белорусским кошмаром Гитлера. В Жлобине приступили к созданию мурала с изображением легендарного генерал-лейтенанта Леонида Петровского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже в первые месяцы войны он показал, что вермахт можно побеждать. Контрнаступление под его командованием в июле 1941 вошло в историю Великой Отечественной как «жлобинский контрудар». В результате операции были освобождены Жлобин и Рогачев.
– Знаете кто такой Леонид Петровский?
– Петровский? Ну конечно. Который первый отпор дал немцам в первый раз, а потом погиб здесь, возле Скепни. Мы помним, потому что наши отцы воевали и деды. Мы помним их.
В своих сводках гитлеровцы называли его командиром «черного корпуса». Человек, силами всего трех дивизий показавший вермахту, что война на Востоке не будет такой уж молниеносной. Генерал-лейтенант Леонид Петровский нанес свой «жлобинский контрудар» в июле 1941-го. Он отбил у врага Жлобин и Рогачев и почти полтора месяца удерживал города, сковывая наступление немцев на Москву.
Александр Добриян, корреспондент:
Сергей Погребецкий, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Жлобинского райисполкома:
Сегодня художники делают первые штрихи будущего портрета. Для Сергея Гаврикова это уже третья работа на тему героев Великой Отечественной. Говорит, отзывы на предыдущие граффити были только положительные.
Сергей Гавриков, художник-граффитист:
Создание мурала – народная идея. В этот раз с инициативой выступил историк Павел Жданович, обратившийся на личный прием к руководителю области. Годом ранее таким же образом в Гомеле появилось 30-метровое изображение легендарного партизана Емельяна Барыкина и маршала Константина Рокоссовского.
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Новости Беларуси. Он был белорусским кошмаром Гитлера. В Жлобине приступили к созданию мурала с изображением легендарного генерал-лейтенанта Леонида Петровского,...
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