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Переговоры Тихановской и госсекретаря США. Как на это смотрит Уголовный кодекс?

20.07.2021 23:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О переговорах Тихановской в США оппозиционные СМИ и Telegram-каналы наперебой пишут в восторженных тонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Юлия Алексеюк, СТВ:
Привычно, не приводя никаких аргументов, кроме высокопарных слов. Результатами любых переговоров на самом высоком уровне являются достигнутые договоренности, о чем стороны не стесняются говорить прямо и открыто. Но в этой ситуации все скрыто пеленой многозначительности. То ли уровень переговоров был не столь высок, то ли переговоров как таковых и не было.

Переговоры Тихановской и госсекретаря США. Как на это смотрит Уголовный кодекс?

На эту тему в программе у Владимира Соловьева 20 июля размышлял и наш коллега Григорий Азаренок.

«Атрибуты для извращенцев и американские флаги». О чем говорил Азаренок в интервью Голованову?

Переговоры Тихановской и госсекретаря США. Как на это смотрит Уголовный кодекс?

20 июля в ток-шоу «По существу» гости студии также уделили внимание этой теме и сошлись во мнении, что в действиях Тихановской целая гроздь состава преступлений. А ее деятельность – это не что иное, как измена родине.

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Новости Беларуси. О переговорах Тихановской в США оппозиционные СМИ и Telegram-каналы наперебой пишут в восторженных тонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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