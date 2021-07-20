Переговоры Тихановской и госсекретаря США. Как на это смотрит Уголовный кодекс?

Новости Беларуси. О переговорах Тихановской в США оппозиционные СМИ и Telegram-каналы наперебой пишут в восторженных тонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Привычно, не приводя никаких аргументов, кроме высокопарных слов. Результатами любых переговоров на самом высоком уровне являются достигнутые договоренности, о чем стороны не стесняются говорить прямо и открыто. Но в этой ситуации все скрыто пеленой многозначительности. То ли уровень переговоров был не столь высок, то ли переговоров как таковых и не было.
На эту тему в программе у Владимира Соловьева 20 июля размышлял и наш коллега Григорий Азаренок.
20 июля в ток-шоу «По существу» гости студии также уделили внимание этой теме и сошлись во мнении, что в действиях Тихановской целая гроздь состава преступлений. А ее деятельность – это не что иное, как измена родине.