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«Пример пропагандистского поклёпа». Депутат прокомментировал обвинения Беларуси в организации нелегальной миграции

20.07.2021 23:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ложные обвинения в адрес Беларуси в организованном траффикинге людей через границу с Литвой – очередной пример политического поклепа и пустых измышлений. Такое мнение выразил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пример пропагандистского поклёпа». Депутат прокомментировал обвинения Беларуси в организации нелегальной миграции

Юлия Алексеюк, СТВ:
По его словам, происходит подмена понятий. Миграционный кризис в Европе начался как минимум два или три года назад. Каждый день сотни людей пересекают Средиземное море в направлении стран Западной Европы. Поток беженцев – результат политики коллективного Запада. Их общими усилиями, по сути, разрушены Сирия, Афганистан, Ирак. Сейчас это выливается в глобальный миграционный кризис, обвинить в котором пытаются Беларусь.

«Пример пропагандистского поклёпа». Депутат прокомментировал обвинения Беларуси в организации нелегальной миграции

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Ложные обвинения нашей страны в организованном траффикинге людей через границу с Литвой – очередной пример пропагандистского поклепа и пустых измышлений. Сегодня, когда у нас ресурсов стало существенно меньше, когда мы отвлекли часть нашего пограничного потенциала на охрану границы с Украиной, чтобы пресечь перемещение нелегальных грузов, взрывчатки, оружия, естественно, это проявилось.

Проблема в том, что Литва реально не занималась собственной границей. Гражданские права пусть даже нелегальных мигрантов грубо нарушаются. В отношении их ведут себя просто по-скотски. Это неприемлемо. Как мне представляется, это свидетельствует как минимум о том, что литовские власти так и не усвоили базовых европейских ценностей. Но это, к сожалению, также может свидетельствовать о том, что эти европейские ценности всегда были фикцией.

«Пример пропагандистского поклёпа». Депутат прокомментировал обвинения Беларуси в организации нелегальной миграции

По факту скандального инцидента, связанного с задержанием группы иракских граждан, белорусская сторона намерена в деталях проинформировать Европейский Союз.

 
 
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Новости Беларуси. Ложные обвинения в адрес Беларуси в организованном траффикинге людей через границу с Литвой – очередной пример политического поклепа и пустых...
 
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