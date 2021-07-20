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«Пример пропагандистского поклёпа». Депутат прокомментировал обвинения Беларуси в организации нелегальной миграции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ложные обвинения в адрес Беларуси в организованном траффикинге людей через границу с Литвой – очередной пример политического поклепа и пустых измышлений. Такое мнение выразил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Проблема в том, что Литва реально не занималась собственной границей. Гражданские права пусть даже нелегальных мигрантов грубо нарушаются. В отношении их ведут себя просто по-скотски. Это неприемлемо. Как мне представляется, это свидетельствует как минимум о том, что литовские власти так и не усвоили базовых европейских ценностей. Но это, к сожалению, также может свидетельствовать о том, что эти европейские ценности всегда были фикцией.
По факту скандального инцидента, связанного с задержанием группы иракских граждан, белорусская сторона намерена в деталях проинформировать Европейский Союз.
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«Пример пропагандистского поклёпа». Депутат прокомментировал обвинения Беларуси в организации нелегальной миграции
Новости Беларуси. Ложные обвинения в адрес Беларуси в организованном траффикинге людей через границу с Литвой – очередной пример политического поклепа и пустых...
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