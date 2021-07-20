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«Я с папой-комбайнёром». Первым экипажем-тысячником на уборочной стал семейный тандем из Брестской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Брестской области 20 июля чествовали первый экипаж-тысячник. Тандем получился семейным: в кабине комбайна отец и дочь – Андрей и Виктория Кунц. Свой рекорд они поставили в полях Каменецкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Кунц, комбайнер сельхозпредприятия «Савушкина пуща»:
Заботливо и с трепетом к рабочей лошадке. 18-летняя Виктория Кунц в поле новичок. Не весь внутренний мир комбайна еще узнала, но уже с легкостью ориентируется в уходе.
Девушка стала правой рукой для опытного отца-механизатора Андрея, он уже 9 лет за штурвалом. В 2021 году семья взяла рубеж в 1 000, да еще и первыми в области.
Виктория Кунц:
Андрей Кунц, старший комбайнер сельхозпредприятия «Савушкина пуща»:
Виктория учится в Пинском аграрно-технологическом колледже и хочет вернуться к родной земле. В хозяйстве «Савушкина пуща» такую семейственность поддерживают и поощряют. О тысячном результате здесь узнали накануне, говорят, на рекорд вышли ближе к полуночи. Главный агроном Михаил Чурак уже 9-й год борется с землей за каждый грамм урожая, и в этот праздник папу пришла поддержать вся семья.
Михаил Чурак, главный агроном сельхозпредприятия «Савушкина пуща»:
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«Я с папой-комбайнёром». Первым экипажем-тысячником на уборочной стал семейный тандем из Брестской области
Новости Беларуси. В Брестской области 20 июля чествовали первый экипаж-тысячник. Тандем получился семейным: в кабине комбайна отец и дочь – Андрей и Виктория Кунц....
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