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Тысячи проданных билетов и миллионы просмотров в интернете. Витебск подвёл итоги юбилейного «Славянского базара»

20.07.2021 23:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. XXX «Славянский базар», который завершился 19 июля, уже вошел в историю Витебска, но поводы поговорить о фестивале еще остались. 20 июля организаторы подвели итоги юбилейного международного форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 73 тысяч гостей посетили концерты и представления, а количество просмотров трансляций и вовсе измеряется цифрой с шестью нулями.

Эпилог «Славянки» в материале Виктора Пралича.

Тысячи проданных билетов и миллионы просмотров в интернете. Витебск подвёл итоги юбилейного «Славянского базара»

Официально четыре, неофициально шесть дней Витебск жил «Славянским базаром». Большой васильковый букет собрал свыше 5 000 участников из 32 стран мира. И если ты хоть раз попал в его объятия, то он уже никогда тебя не отпустит. И так 30 лет.

Тысячи проданных билетов и миллионы просмотров в интернете. Витебск подвёл итоги юбилейного «Славянского базара»

Какое-то невероятное настроение, потрясающие декорации, потрясающие выступления, хореография, костюмы. Все на высшем уровне, на самом-самом высшем уровне. Мы как гости – мы из Екатеринбурга, Наташа из Тулы – мы, конечно, под впечатлением. И еще не раз сюда вернемся обязательно.

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В эти фестивальные дни, кажется, Витебск и не ложился спать. Мероприятий было более 150 на 25 площадках. Сменяли друг друга они в режиме нон-стоп. Попасть на все было нереально и многие жалели, что в сутках всего лишь 24 часа.

Тысячи проданных билетов и миллионы просмотров в интернете. Витебск подвёл итоги юбилейного «Славянского базара»

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Особая атмосфера царила в самом сердце фестиваля – Летнем амфитеатре. Зрители первым делом фотографировались, только попав в зал. А звезды, выйдя на сцену, с теплотой приветствовали зрителей и поздравляли юбиляра.

Тысячи проданных билетов и миллионы просмотров в интернете. Витебск подвёл итоги юбилейного «Славянского базара»

Дмитрий Пакуличев, солист группы «Корни»:
С самого детства я слышал о таком прекрасном фестивале и хотел бы, конечно, пожелать, чтобы еще как минимум лет 100 существовал этот прекрасный легендарный фестиваль «Славянский базар». Поэтому приезжайте, друзья, сюда.

Тысячи проданных билетов и миллионы просмотров в интернете. Витебск подвёл итоги юбилейного «Славянского базара»

Мероприятия юбилейного фестиваля освещали более 400 журналистов. А внимание к «Базару» и впрямь зашкаливало. Не только в новостных выпусках, запросах поисковых программам. Уже не первый год трансляции фестивальных концертов просматривают миллионы человек.

8,5 млн просмотров через официальный сайт фестиваля. Глеб Лапицкий об итогах 30-го «Славянского базара»

Тысячи проданных билетов и миллионы просмотров в интернете. Витебск подвёл итоги юбилейного «Славянского базара»

Виктор Пралич, корреспондент:
И если жизнь фестивального Витебска возвращается в привычный ритм, то настроение этих четырех дней запомнится всем надолго. 30-й юбилейный фестиваль поистине был жарким не только из-за погоды. Организаторы сейчас переведут дыхание и снова возьмутся за подготовку уже 31-го «Славянского базара».

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. XXX «Славянский базар», который завершился 19 июля, уже вошел в историю Витебска, но поводы поговорить о фестивале еще остались. 20 июля организаторы...
 
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