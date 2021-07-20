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Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Ирака в связи с жертвами при теракте в Багдаде
Источник материала: СТВ
Новости Ирака. Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в Багдаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Атаку совершил смертник с жилетом со взрывчаткой. Взрыв прогремел накануне одного из главных мусульманских праздников Курбан-байрам.
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа Беларуси и себя лично выразил искренние соболезнования президенту Ирака Бархаму Салиху, родным и близким погибших в результате бесчеловечного террористического акта на рынке в городе Багдаде, который привел к многочисленным жертвам среди мирного населения.
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Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Ирака в связи с жертвами при теракте в Багдаде
Новости Ирака. Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в Багдаде, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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