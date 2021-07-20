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«Белавиа» свяжет Минск и Кутаиси с 4 августа

21.07.2021 06:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Белавиа» 4 августа выполнит первый регулярный рейс по маршруту Минск — Кутаиси — Минск, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Белавиа» свяжет Минск и Кутаиси с 4 августа

Кутаиси станет третьим грузинским городом в карте полетов «Белавиа» помимо Тбилиси и Батуми. Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям с вылетом из Минска в 9:35 и прибытием в международный аэропорт Кутаиси в 13:35. Обратные рейсы в Национальный аэропорт Минск планируется осуществлять в 14:25 с прилетом в белорусскую столицу в 16:30 (время для всех аэропортов местное, в Грузии на час больше, чем в Минске).

Минимальная стоимость билетов по тарифу Light составит 85 евро в одну сторону. Авиабилеты туда-обратно обойдутся в 169 евро.

Для рейсов в Кутаиси будет использоваться Embraer 175, рассчитанный на перевозку 76 пассажиров: 12 мест в бизнес-классе и 64 места в эконом-классе, при наличии спроса на линии будут использоваться более вместительные самолеты.

«Стоимость билетов планируется ниже, чем в Батуми и Тбилиси в аналогичный сезон», — отметил генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец.

 
Теги: Минск
 
 
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«Белавиа» 4 августа выполнит первый регулярный рейс по маршруту Минск — Кутаиси — Минск, сообщила пресс-служба авиакомпании.
 
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