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Самолёты "Белавиа" летают в Тбилиси и Батуми. А теперь ещё и в Кутаиси

21.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Белавиа" открывает ещё один рейс в Грузию


Международный аэропорт имени Давида Строителя в Кутаиси / v-georgia.com

"Белавиа" с 4 августа открывает ещё один рейс в Грузию. На этот раз в город Кутаиси. Рейсы будут выполняться по средами воскресеньям с вылетом из Минска в 9:35 и прибытием в Кутаиси в 13:35. Рейс на Минск отправится в 14:25, а прибудет в 16:30 (время для всех аэропортов — местное).

Билет в одну сторону будет стоить от 85 евро.
 
Теги: Минск
 
 
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