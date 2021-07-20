Ранее он возглавлял швейцарскую "Лозанну", работал тренером в "Берне". Также Пелтонен входил в тренерский штаб сборной Германии на ЧМ-2021 в Риге.





Будучи игроком, финн в сезоне-2009/10 защищал цвета минского "Динамо", был капитаном "зубров". В 51 матче Пелтонен набрал 26 (6+20) очков.





передает pressball.by. Он также выступал за "зубров", в сезоне-2012/13. В тренерский штаб Пелтонена войдет и канадский специалист Кори Мерфи,pressball.by. Он также выступал за "зубров", в сезоне-2012/13.











