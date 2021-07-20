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Экс-капитан минского "Динамо" Вилле Пелтонен назначен главным тренером финского клуба ХИФК
Источник материала: Партизан
Финский специалист Вилле Пелтонен назначен главным тренером клуба ХИФК. Он подписал с клубом контракт на три года.
Ранее он возглавлял швейцарскую "Лозанну", работал тренером в "Берне". Также Пелтонен входил в тренерский штаб сборной Германии на ЧМ-2021 в Риге.
Будучи игроком, финн в сезоне-2009/10 защищал цвета минского "Динамо", был капитаном "зубров". В 51 матче Пелтонен набрал 26 (6+20) очков.
В тренерский штаб Пелтонена войдет и канадский специалист Кори Мерфи,
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Финский специалист Вилле Пелтонен назначен главным тренером клуба ХИФК. Он подписал с клубом контракт на три года.
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