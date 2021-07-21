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Кот увидел большую муху – такой реакции от него никто не ожидал! Посмотрите, вы 100% будете смеяться! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео с уморительной реакцией кота на большую муху опубликовал
В ролике кот увидел огромную муху, которая залетела в квартиру, и, кажется, у него случился временный сбой. Интересно, чем муха его так поразила?
Видео собрало почти 2 млн просмотров и тысячи комментариев за несколько часов: «Кот в шоке от размеров мухи», «Я так смотрю на премию на работе», «А я так смотрю на уходящее лето», «Кот просто хочет устроить охоту на муху», – писали пользователи Сети.
Фото:
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Кот увидел большую муху – такой реакции от него никто не ожидал! Посмотрите, вы 100% будете смеяться! (ВИДЕО)
Видео с уморительной реакцией кота на большую муху опубликовал ridus.ru. В ролике кот увидел огромную муху, которая залетела в квартиру, и, кажется, у него случился...
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