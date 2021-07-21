Кофе и аритмия никак не связаны: доказана польза умеренного потребления любимого напитка

Источник материала: ОНТ

Самое масштабное за всю историю наблюдений исследование связи потребления кофе с нарушениями сердечного ритма завершили американские ученые. Как оказалось, у тех, кто регулярно пьет кофе в умеренных количествах, риск развития аритмии ниже, чем в среднем в популяции, пишет РИА «Новости» со ссылкой на журнал JAMA Internal Medicine.

Кофе обладает противовоспалительным действием, снижает риск развития диабета, рака, болезни Паркинсона, но некоторые специалисты рекомендовали ограничивать его потребление, потому что кофеин может, по их мнению, негативно влиять на сердце – вызывать аритмию.

Проверить это предположение решили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. В исследовании участвовали почти 400 тыс. любителей кофе в возрасте в среднем 56 лет, поровну мужчин и женщин. За ними наблюдали в течение четырех лет.

Уровень развития любого типа аритмии среди тех, кто потреблял кофе, – 4%, что на 3% ниже, чем в среднем в популяции.

Отмечается, что данные выводы – предварительны и основаны на анализе статистических данных. Для окончательного заключения о влиянии кофеина на сердечный ритм планируется провести рандомизированное клиническое исследование.

Фото: depositphotos.com





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