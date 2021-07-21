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Кофе и аритмия никак не связаны: доказана польза умеренного потребления любимого напитка
Источник материала: ОНТ
Самое масштабное за всю историю наблюдений исследование связи потребления кофе с нарушениями сердечного ритма завершили американские ученые. Как оказалось, у тех, кто регулярно пьет кофе в умеренных количествах, риск развития аритмии ниже, чем в среднем в популяции,
Кофе обладает противовоспалительным действием, снижает риск развития диабета, рака, болезни Паркинсона, но некоторые специалисты рекомендовали ограничивать его потребление, потому что кофеин может, по их мнению, негативно влиять на сердце – вызывать аритмию.
Проверить это предположение решили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. В исследовании участвовали почти 400 тыс. любителей кофе в возрасте в среднем 56 лет, поровну мужчин и женщин. За ними наблюдали в течение четырех лет.
Уровень развития любого типа аритмии среди тех, кто потреблял кофе, – 4%, что на 3% ниже, чем в среднем в популяции.
Отмечается, что данные выводы – предварительны и основаны на анализе статистических данных. Для окончательного заключения о влиянии кофеина на сердечный ритм планируется провести рандомизированное клиническое исследование.
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Самое масштабное за всю историю наблюдений исследование связи потребления кофе с нарушениями сердечного ритма завершили американские ученые. Как оказалось, у...
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