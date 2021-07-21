Собака зашла с улицы в дом и старательно вытерла лапы о коврик. Посмотрите, разве так бывает! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео, в котором собака вытирает лапы о коврик после улицы, опубликовал ridus.ru .

В ролике собака после прогулки вытирает лапки о коврик. Разве можно не похвалить такую умную девочку?





Видео в TikTok собрало более миллиона просмотров и тысячи комментариев: «Красотка просто!», «Шикарная собака!», «Какая умничка, надо свою тоже такому научить», «Классная собака, не все люди даже такое делают», – писали пользователи Сети.

Фото: depositphotos.com

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