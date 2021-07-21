Стартовала вступительная кампания: какие тенденции и нововведения

Источник материала: ОНТ

В шаге от будущей профессии. Сегодня в стране стартовала вступительная кампания. Документы подают в высшие и среднеспециальные учебные заведения. В этом году только вузы принимают порядка 55 тысяч абитуриентов.





В первое же утро у дверей приемной комиссии купаловского вуза в Гродно ажиотаж. Всех тут же стараются рассортировать, разделить потоки, в помощь волонтеры. В очереди в основном самые ответственные – приезжие из других городов и те, кто уже точно знает, куда намерен поступать. Многие здесь с родителями, атмосфера волнительная, все переживают за документы – как бы ни пришлось ничего довозить, исправлять, переделывать. Ведь времени для поступления на бюджет – всего неделя.

Внутри все четко – на первом этаже абитуриенты ожидают приглашения на электронное заполнение документов, на втором – идет распределение по факультетам. В самом большом вузе региона – их 15, больше 50 специальностей. Пока речи о самых популярных у абитуриентов речи не идет. Но надеются, что интерес, кроме традиционных – юрист, экономист, айтишник, лингвист, дизайнер, – будет и к новым – электрический и автономный транспорт, а также социальная и психолого-педагогическая помощь. В вузе активно развивают цифровую приемную, в период пандемии она пользуется огромным спросом – на 2300 мест только к первому дню уже подано больше 1,5 тысяч онлайн-заявок.

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: «Наши абитуриенты, прежде чем приехать к нам с документами, они все сканы отправляют к нам в цифровой кабинет абитуриента. И мы онлайн, на расстоянии, сначала, чтобы избежать всяческих ошибок проверяем эти документы, созваниваемся с абитуриентом».

За ходом вступительной кампании следит и Комитет госконтроля. В регионе работают специальные комиссии, также для абитуриентов и их родителей открыты горячие телефонные линии. Задача – обеспечить равные условия для всех при поступлении. Пока жалоб и нареканий не поступало.

Анатолий Дорожко, председатель Комитета государственного контроля Гродненской области: «Будем контролировать на всех этапах – от подачи заявлений до зачисления, которое состоится 4 августа. Кроме того, мы будем контролировать вступительные испытания, которые проходят на ряд специальностей непосредственно в учреждениях образования».

Настя Грибко приехала из Пинска, чтобы попасть в столицу, пришлось встать в 4 утра. Все ради будущей специальности, девушка хорошо сдала ЦТ и давно определилась с вузом, надеется в ближайшие месяцы стать студенткой БГУИРА.

Анастасия Грибко: «Я набрала 326 баллов, в себе уверена, что поступлю на бюджет, на ту специальность, которую я выбрала. Выбрала факультет компьютерного проектирования. Специальность инженер-электроник, программист. Медэлектроника».

В этом году в БГУИре предлагают и вновь открытые востребованные специальности: квантовые информационные системы, радиоэлектронные системы и другие. При этом подавать документы за раз можно сразу и на бюджет, и на платную форму. Для тех, кто решил минимизировать контакты, работает электронный кабинет. В этом году в БГУИРе ждут почти 3 тысячи студентов.

В этом году университет решил познакомится с абитуриентами еще до поступления, конкурс видеороликов «Поступай как…» собрал полсотни творческих работ. На них ребята по-своему признавались в любви вузу. Лучшие удостоились подарков.

Всего 50 вузов страны ждут своих студентов. Тенденция этой вступительной кампании – больше бюджетных мест. Есть и нововведения в информировании. В последние дни в вузах баллы озвучат на 2 часа позже обычного.

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования: «Информация по баллам будет подаваться с шагом 5 баллов, а не 10. Что позволит абитуриенту более четко видеть свое место в части конкурсной ситуации, более четко просчитывать свои шансы при поступлении на конкретную специальность».

Если с вузом не сложится, сегодня стартовал прием документов и в ссузы. В столичном филиале автомеханического колледжа бывшие девятиклассники с родителями выбирают будущую профессию.

Подать документы в колледжи можно до 14 августа. На бюджет вузы принимают документы только неделю, на платную форму обучения – по 9 августа. В этом году появились новые направления. БНТУ подготовит специалистов по промышленному дизайну транспортных средств, БГУ – регионоведов и тех, кто будет отвечать за экономическую безопасность.

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