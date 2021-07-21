Лукашенко дипломатам: С предателями церемониться не будем

Источник материала: ОНТ

Какой внешнеполитический курс держать в условиях гибридной войны, развязанной против Беларуси практически на всем геополитическим контуре? И есть ли «дно» у западных политиков? Приоритеты внешней политики сегодня расставляли во Дворце Независимости. Александр Лукашенко на совещании с руководителями загранучреждений был максимально откровенен. Рост экспорта белорусских товаров и услуг – основной критерий эффективности работы дипломатов. Все просто: тот же европейский бизнес, как показывает статистика, не готов принести в жертву торгово-экономические отношения с нашей страной в угоду амбициям своих лидеров.





Но, прежде чем отстаивать позиции Беларуси: имиджевые, экономические, – послам и постоянным представителям Александр Лукашенко посоветовал еще раз досконально разобраться в себе. Совпадают ли личные приоритеты с интересами родины? Ведь их некоторые, теперь уже бывшие, коллеги в одночасье поменяли ради политического хайпа за границей. Естественно, Александр Лукашенко коснулся и миграции, которую активно раздувают в западных СМИ. При этом обвиняют Беларусь, забывая о том, что к статусу беженца или мигранта миллионы людей привела насильственная экспансия западной демократии. Как «играть» на мировой арене, когда другие правил не соблюдают?

Они в прямом смысле слетелись в Минск. Люди, для которых границы никогда не бывают закрыты, – дипломаты. Элита общества, задача которой от этого самого общества не отрываться. В общем, как ни крути, а статус у них и в самом деле особый. А еще посол – это перелетная птица, которая всегда возвращается домой.

И раз в три-четыре года с дипломатами встречается Президент. Нынешнее совещание, понятное дело, особое. Еще до начала атмосфера наэлектризована. И не зря. Если Александр Лукашенко и будет подбирать слова, то только в начале.

Это в Минске хорошо видели, как нагнеталась обстановка вокруг страны, как вчерашние партнеры ловко становились оппонентами. Но видели ли это дипломаты, скажем, в Брюсселе или Варшаве? Президент убежден: все произошедшее после выборов не может пройти бесследно. Ни для кого.

Примеры того, как дипломаты в один день меняли убеждения, известны. Их фамилий на слуху… были. Жизнь показала, как быстро на той стороне забываются люди с переменчивыми взглядами. Но, как говорится, их пример – другим наука.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Говорю по-мужски: с предателями церемониться не будем. Сделайте для себя выводы. Все, кто не оправдал высокое звание дипломата, лишены всех рангов. Жестко, но справедливо».

Александр Лукашенко не рубит с плеча. Времени все обдумать хватило. Президент не призывает судить о дипломатах по их политическим взглядам. Нет, Президент призывает оценить эффективность их работы. И да, сегодня это не только вклад в экономику Беларуси. Хотя почему сегодня? Ведь имиджем государства дипломаты занимались (ну или по крайней мере должны) всегда.

Нужны кадровые решения? Президент готов. Ему претит мысль о том, что белорусский дипломат за границей должен все время за что-то оправдываться. Александр Лукашенко убежден: пришло время наступательной операции. Ведь нападки на Беларусь переходят в прямом смысле границы. Президент приведет в пример одну – но какую. Вереницы мигрантов в Евросоюз, в том числе через белорусскую границу. Он объяснял не раз – но не все хотят слышать. И одно дело – состязаться на словесном или дипломатическом ринге, и совсем другое – гнать людей обратно, буквально как скот.

И это по сути парадокс: Беларусь, которая никогда и никому не создавала проблем, вдруг оказалась едва ли не самым проблемным для Евросоюза и Соединенных Штатов государством. Александр Лукашенко, прямо скажем, недоумевает – как так! Но парадокс и в другом. Политики в Евросоюзе или той же Украине могут декларировать полную изоляцию Беларуси, но бизнес не любит громких заявлений, он любит тихий шелест банкнот.

Андрей Евдоченко, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Нидерландах: «Сегодня идет очень сложный политический разговор с нашими европейскими партнерами, и, скажем откровенно, не всегда мы находим взаимопонимание. Очевидно, "дна" мы еще не прошли. Вместе с тем на европейском направлении мы прирастили 1,9 млрд долларов США в этом году».

Как ни крути, сегодня преодоление санкций для официального Минска – дело чести. Ни больше ни меньше.

И все же Президент призывает не ломиться в дверь, которую демонстративно захлопнули, а идти туда, где уважают и ждут. Не зря у Александра Лукашенко в кабинете стоит большой глобус – он точно знает, что мир куда шире границ Европейского союза. Как бы ни посмеивались оппоненты – мол, торговать Беларуси придется разве что с «бедной Африкой»!

Сергей Терентьев, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Египте: «Обратите внимание на темпы роста Африки. Да, африканские страны являются реципиентами международных финансов. Неужели нам эти деньги не нужны? В Африке деньги есть. Мы можем, конечно, оставить эти деньги конкурентам – пускай приходит Caterpillar, другие поставщики тракторов – или мы можем воспользоваться этим».

Или взять Китай. Во внешней торговле Пекин становится для Минска приоритетом, и это, как говорится, не обсуждается. Хоть в «Телеграме» и пытаются.

Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Китае: «Китай по объемам экспортных поставок из Беларуси переместился с третьего на второе место. Наши партнеры прекрасно понимают ситуацию в мире, прекрасно понимают, почему нагнетается ситуация вокруг нашей страны. Сдерживающих факторов с Китаем нет. Мудрые политики все прекрасно понимают, крупные компании все прекрасно понимают. Работа идет дальше. Убежден, что это будет заметно в статистике».

На совещании подробно поговорят о работе диппредставительств. У премьера на руках – полная выкладка, кто и сколько приносит в общую копилку. Ведь не секрет: белорусский экспорт стоит, пусть и не на трех китах, но на нескольких солидных партнерах. Расширяться сегодня жизненно важно. К слову, за пять месяцев этого года белорусский экспорт вырос более чем на треть.

Но почему сейчас и почему во многих местах так резко? Да потому что Президенту важно понимать, с кем идти дальше. Вся эта геополитическая игра «Запад – Восток», а по сути ведь гибридная война – это игра в долгую. Это когда результат не бывает мгновенным, но может превзойти все ожидания.

Словом, тем, кто готов работать в этих новых условиях, скучно точно не будет. А вообще, Александр Лукашенко призывает дипломатов остаться на какое-то время в стране – осмотреться, прочувствовать ее дух, понять, чем она вообще живет. А вдруг и в самом деле на расстоянии видится по-другому? Дом ведь на то и дом, чтобы было куда возвращаться.

Фото: БЕЛТА

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