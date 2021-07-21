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А вы пробовали такое? Черная смородина и базилик в одном стакане! Бар-менеджер рассказал, как готовить вкусный летний напиток

21.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

А вы пробовали такое? Черная смородина и базилик в одном стакане! Бар-менеджер рассказал, как готовить вкусный летний напиток

Бар-менеджер из Москвы Раиль Дианов поделился необычным рецептом летнего холодного напитка, пишет jvlife.ru.

Коктейль готовится на основе пюре из черной смородины и свежего базилика, добавляется немного домашнего сахарного сиропа и сок лайма. Затем ингредиенты заливаются газированной водой. Пока напиток настаивается, лишние пузырьки растворяются, а вкус становится более мягким. Добавляйте лед и наслаждайтесь приятным вкусом!

Фото: depositphotos.com

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Бар-менеджер из Москвы Раиль Дианов поделился необычным рецептом летнего холодного напитка, пишет jvlife.ru. Коктейль готовится на основе пюре из черной смородины и...
 
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