А вы пробовали такое? Черная смородина и базилик в одном стакане! Бар-менеджер рассказал, как готовить вкусный летний напиток

Источник материала: ОНТ

Бар-менеджер из Москвы Раиль Дианов поделился необычным рецептом летнего холодного напитка, пишет jvlife.ru .

Коктейль готовится на основе пюре из черной смородины и свежего базилика, добавляется немного домашнего сахарного сиропа и сок лайма. Затем ингредиенты заливаются газированной водой. Пока напиток настаивается, лишние пузырьки растворяются, а вкус становится более мягким. Добавляйте лед и наслаждайтесь приятным вкусом!

Фото: depositphotos.com

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