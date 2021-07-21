Катастрофа исторического масштаба: в Европе устраняют последствия небывалого наводнения

Источник материала: ОНТ

В Бельгии сегодня объявлен общенациональный день траура. Королевство скорбит по жертвам разрушительного наводнения, которое унесло жизни 31 человека. Около 70 жителей зоны затопления по-прежнему считаются пропавшими без вести. Власти перешли от спасательной фазы операции к поисковой. Надежды на чудо практически не осталось.





В районах, по которым ударила стихия, люди пытаются вернуться к нормальной жизни, однако, как отмечают специалисты, на то, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру, могут понадобиться месяцы и даже годы. В столько масштабных последствиях многие винят чиновников, которые проигнорировали предупреждения метеорологов и политиков – за то, что урезали финансирование спасательных служб.

Пронзительный звук сирен нарушает спокойный бельгийский полдень. В унисон сигналят автомобили. На тротуарах замирают люди.

Национальная минута молчания. На фасадах приспущены бельгийские и европейские флаги. Король и королева Бельгии отдают дань памяти погибшим и раненым в зоне бедствия – именно так по-прежнему называют юго-восточные части королевства.

Расположенные в низинах горных массивов, маленькие, уютные городки, стали главной мишенью стихии. На узких улочках круглосуточно работает техника – погрузчики, грейдеры, экскаваторы. Обочины заставлены мусором, в который превратились их домашние вещи: одежда, посуда, мебель, бытовая техника – все это не пригодно для использования.

«Мы уезжаем к родственникам. Жить в нашем доме сейчас невозможно».

Вода все еще стоит в квартирах и подвалах. Очистка не прекращается ни на секунду.

Марон и Фернандес, соседи. Живут здесь 20 лет. Как и большинство, удар стихии встретили дома.

Хозяйка показывает фотографии, сделанные в впервые часы после того, как схлынули основные потоки. Вода везде – и на улице, и в квартире, и в саду.

«Мы в порядке и чувствуем себя более-менее. Мы переждали все дома».

Но повезло не всем. 31 погибший к этому времени и больше 70 пропавших без вести. Надежды на чудо мало. Спасатели подтвердили гибель 15-летней девочки, тело которой нашли почти в 20-ти километрах от места пропажи. Вместе с группой скаутов они находились в этой местности в походе. Даже опытные преподаватели не смогли распознать приближающуюся опасность.

Дожди и непогода для Бельгии не редкость. К ручьям на улице и моросящем сутками дожде местные привыкли. Но сейчас все в один голос говорят о стремительности всего случившегося. Две месячные нормы осадков за сутки, разлившиеся реки и каналы, потоки с горных склонов и неуправляемые тысячи тонн воды, которые не разбирали ничего на своем пути.

Приглаженная, словно катком, растительность, обездвиженные автомобили, разваленная, будто взрывом, бетонная кладка и тонны вещей, разбросанных повсюду. Даже по таким пейзажам описать разрушительную силу водного потока, который пришел в эту местность, весьма сложно. Как и ответить на вопрос – как такое могло произойти?

Почему не сработала система предупреждения, как действовали метеорологи, как должны были отреагировать на полученные данные местные власти и спасатели? Претензий к системе и к людям, которые в ней задействованы, у бельгийцев сейчас предостаточно, и разбор полетов, судя по всему, еще предстоит, после того, как будут решены насущные проблемы.

«Я не хочу сейчас никого обвинять, но, мне кажется, таких последствий можно избегать».

Критика звучит в адрес реформы службы гражданской защиты, после которой сократили и сами подразделения, и их финансирование. Большая часть спасательных команд состоит из волонтеров. Похожие вопросы сейчас звучат и в Германии, где масштаб трагедии еще шире – больше 170 погибших и больше тысячи пропавших без вести. Службы контроля природных бедствий там также были децентрализованы и переданы в ведение местных властей и которые в критический момент не сработали, как положено. Оппозиция заявила, что наводнение выявило системный сбой в реагировании на чрезвычайные ситуации и призвала ответственных, включая министра МВД Германии, уйти в отставку. Но чиновники не сдаются.

По рейтингу федеральных властей ударил и этот эпизод, который до сих пор будоражит соцсети – на фоне выступающего президента Германии, который выражает соболезнования пострадавшим, преемник Ангелы Меркель, главный претендент на пост канцлера, глава одной из пострадавших земель Армин Лашет что-то весело обсуждает с коллегами, отшучивается и смеется в самый траурный день Германии за долгие годы.

Солидарность и взаимовыручка – вот главная надежда тех, кто сейчас остается в зоне бедствия. Сотни волонтеров приезжают помогать с уборкой улиц, расчисткой завалов, раздачей вещей и продуктов.

К решению проблем пострадавших регионов обещали подключиться и европейские власти, выделив средства на восстановление инфраструктуры. Стоимость совокупного нанесенного ущерба официально никто еще не называл, оценка повреждений еще не окончена. Все случившееся пока укладывается в характеристику – катастрофа исторического масштаба.

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