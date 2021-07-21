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Пока гусю делали операцию, подруга ни на секунду не отходила от больницы. Как она нашла его? Почитайте, невероятная история!

21.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пока гусю делали операцию, подруга ни на секунду не отходила от больницы. Как она нашла его? Почитайте, невероятная история!

Трогательную историю опубликовал ridus.ru.

Сотрудники центра дикой природы Cape Wildlife в Массачусетсе в США на этой неделе заметили, что дикий гусь Арнольд, который живет на пруду возле центра, начал хромать. Они нашли у него травму лапы и забрали в клинику на лечение.

Как показало обследование, лапа Арнольда сильно повреждена – нужна операция. К этому моменту гусь уже долго не появлялся на пруду, и его отсутствие незамеченным не осталось.

Когда врачи готовили птицу к операции, они увидели, что к дверям клиники подошла подруга Арнольда – рядом с ней он провел много лет.


На протяжении всей операции возлюбленная гуся стояла у дверей клиники, ни на секунду не отходила и внимательно наблюдала за работой ветеринаров. 


Врачи разрешили Арнольду немного пообщаться с подругой через приоткрытую дверь, когда операция закончилась.


Арнольду в центре придется провести несколько недель, чтобы полностью восстановиться. Сотрудники планируют устраивать для пернатой пары короткие свидания каждый день, чтобы его спутница меньше волновалась.

Фото: facebook.com 

Главное фото: depositphotos.com 

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Трогательную историю опубликовал ridus.ru. Сотрудники центра дикой природы Cape Wildlife в Массачусетсе в США на этой неделе заметили, что дикий гусь Арнольд, который живет...
 
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