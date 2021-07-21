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Пока гусю делали операцию, подруга ни на секунду не отходила от больницы. Как она нашла его? Почитайте, невероятная история!
Источник материала: ОНТ
Трогательную историю опубликовал
Сотрудники центра дикой природы Cape Wildlife в Массачусетсе в США на этой неделе заметили, что дикий гусь Арнольд, который живет на пруду возле центра, начал хромать. Они нашли у него травму лапы и забрали в клинику на лечение.
Как показало обследование, лапа Арнольда сильно повреждена – нужна операция. К этому моменту гусь уже долго не появлялся на пруду, и его отсутствие незамеченным не осталось.
Когда врачи готовили птицу к операции, они увидели, что к дверям клиники подошла подруга Арнольда – рядом с ней он провел много лет.
На протяжении всей операции возлюбленная гуся стояла у дверей клиники, ни на секунду не отходила и внимательно наблюдала за работой ветеринаров.
Врачи разрешили Арнольду немного пообщаться с подругой через приоткрытую дверь, когда операция закончилась.
Арнольду в центре придется провести несколько недель, чтобы полностью восстановиться. Сотрудники планируют устраивать для пернатой пары короткие свидания каждый день, чтобы его спутница меньше волновалась.
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Пока гусю делали операцию, подруга ни на секунду не отходила от больницы. Как она нашла его? Почитайте, невероятная история!
Трогательную историю опубликовал ridus.ru. Сотрудники центра дикой природы Cape Wildlife в Массачусетсе в США на этой неделе заметили, что дикий гусь Арнольд, который живет...
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