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Испанцы пьют это круглый год! Фрукты, вино и вода – готовим сангрию дома!

21.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Испанцы пьют это круглый год! Фрукты, вино и вода – готовим сангрию дома!

В каком регионе Испании вы ни находились бы, везде вам предложат запить еду сангрией. Как приготовить ее дома и с чем лучше употреблять, рассказывает edimdoma.ru.

Сангрию испанцы пьют круглый год – летом со льдом, а зимой подогревают со специями. Как правило, напиток подают в кувшине с длинной деревянной ложкой, чтобы придерживать фрукты, наливая в бокал. Красное мясо считается лучшим дополнением к сангрии, а из легких закусок – фрукты и нежирные сыры.

В классическом напитке – три главных компонента: красное вино, вода и фрукты, в основном – цитрусы и виноград. Крепость домашней сангрии в среднем от 4 до 6 градусов.

Как готовить: нарежьте два апельсина и один лимон ломтиками с кожурой, положите на дно кувшина. Залейте фрукты 700 мл столового красного вина и столько же фильтрованной воды, высыпьте 2-3 ст. л. сахара, растворите его полностью. 

Дайте напитку настояться в холодильнике не менее 10–12 часов. Подавайте в бокалах, украшенных долькой апельсина и мятой.

Фото: depositphotos.com

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В каком регионе Испании вы ни находились бы, везде вам предложат запить еду сангрией. Как приготовить ее дома и с чем лучше употреблять, рассказывает edimdoma.ru....
 
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