Стало известно, как часто белорусы покупают валюту. Результаты исследования удивляют

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Чаще всего валюту покупают мужчины-минчане

Белорусы всегда интересуются ситуацией с курсами валют , однако, думать, что граждане только и делают, что бегают по обменникам, не стоит. Как оказалось, валюту покупают и продают не так часто. В среднем – 1 раз в полгода.

Среди тех, кто покупает валюту регулярно, частота сделок – 1 раз в 2,3 месяца. Таких оказалось 38% среди опрошенных. Получается, белорусы покупают доллары-евро даже не после каждой зарплаты.

Значительно чаще покупают валюту мужчины – 1 раз в 5,1 месяца против 6,6 месяца у женщин. У минчан интереса к обмену рублей на инвалюту больше, чем у жителей других регионов: по данным исследования, жители столицы в среднем покупают валюту 1 раз в 4,6 месяца, тогда как по областям этот показатель – 1 раз в 6,4 месяца.

Оказывается, 3% до сих пор покупают валюту с рук

Скриншот из исследования SATIO CIVITTA Group

Те, кто покупает валюту регулярно, как правило идут для этой цели в отделение банка (85% опрошенных). То есть, меняют наличные рубли на те же доллары, евро или российские рубли.

Чуть больше четверти (27%) используют для этих целей банкоматы или мобильный/интернет-банкинг (12%).

И, что самое удивительное, 3% до сих пор практикуют покупку валюты с рук, что, напомним, является незаконным.

Склонность к покупке конкретной валюты связана с возрастом

Скриншот из исследования SATIO CIVITTA Group

Как оказалось, люди молодого возраста почти всегда покупают доллары. А вот тем, кому от 55 до 64 лет, американскую валюту приобретать не интересно, зато именно эта возрастная категория – основные покупатели российского рубля.

Но в целом, конечно, самой популярной валютой для покупки в Беларуси по-прежнему остается доллар – его приобретает 84% опрошенных. Евро и российские рубли предпочитает примерно одинаковое количество участников опроса – 15% и 14% соответственно. На все остальные валюты приходится всего 3% опрошенных.

При этом интересен факт, что российские рубли чаще продают, а евро и доллары – покупают.