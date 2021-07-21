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Беларусь – одна из стран с самой дешевой регистрации бизнеса

21.07.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси зарегистрировать свой бизнес дешевле, чем во многих странах Европы и мира.

Беларусь – одна из стран с самой дешевой регистрации бизнеса
Об этом свидетельствуют данные vividmaps.com, собранные BusinessFinancing.co.uk на основании отчета Всемирного банка «Ведение бизнеса 2020», в котором, в частности, рассматривались параметры регистрации бизнеса в 190 странах мира. 

Как показало исследование, в Европе существуют значительные различия в стоимости открытия бизнеса. В Словении вы можете начать бизнес бесплатно, если ваш стартовый капитал составляет не менее 7 066 долларов. В Италии это будет стоить более чем в два раза больше среднемесячного дохода (4914 долларов).



В Беларуси, по данным организаторов исследования, регистрация бизнеса стоит чуть более 18 долларов. Это один из самых низких показателей в Европе. В меньшую сумму регистрация бизнеса обойдется в Великобритании -17 долларов и в Украине – чуть более 12 долларов.

В большинстве стран-соседей Беларуси данный параметр гораздо выше. Так регистрация бизнеса в России стоит 77,6 долларов, в Литве- 90,8 долларов, в Латвии – 289,4 долларов, в Польше – 388,4 долларов. 

Достаточно низкой стоимость регистрации бизнеса в Беларуси выглядит и по мировым меркам, хотя в ряде стран этот показатель существенно ниже. Впрочем, это, как правило, не привело государства к экономическому благополучию. Так в Руанде регистрация бизнеса бесплатна, в Венесуэле – 0,21 доллара, в Кыргызстане – чуть более 8 долларов.



В то же время официально стать бизнесменом в ОАЭ можно заплатив 7 тысяч 443,5 доллара.

Так что сам факт дешевизны регистрации бизнеса может свидетельствовать только об стремлении государства упростить процедуры для начинающих коммерсантов, но никак не об эффективности бизнеса и экономики в целом.
 
 
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В Беларуси зарегистрировать свой бизнес дешевле, чем во многих странах Европы и мира.
 
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