Головченко: агрессивные и циничные действия Литвы тянут на разрыв дипотношений

Действия Литвы тянут на разрыв дипломатических отношений, заявил премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания с белорусским дипломатическим корпусом, которое провел 20 июля Александр Лукашенко.

На совещании речь шла в том числе о сокращении персонала диппредставительств в Европе. «Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она во вред государству?» — цитировала Лукашенко его пресс-служба.

«Если там надо один посол и помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру , и пусть работают. Пойдет [сотрудничество] — добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти», — сказал Лукашенко.

Роман Головченко, слова которого приводит пресс-служба правительства, заявил о недопустимости резких конъюнктурных шараханий: «Вот сегодня, допустим, у нас охладились отношения с тем или иным государством, значит, нам надо посольство до минимума сократить. Если это не связано, как случай, допустим, с Литвой, с агрессивными, циничными действиями, которые в принципе тянут даже на разрыв дипотношений. Но мы не сторонники таких жестких мер. Поэтому если это не касается такого рода целенаправленных действий, то я не сторонник шараханий». Какие действия расценены как циничные или агрессивные, в сообщении не конкретизируется.

По словам премьер-министра, есть выверенный подход к этому вопросу: «С учетом того, что президент еще раз эту задачу поставил и мы сейчас пока видим, что выстраивается какой-то новый формат отношений по линии ЕС—Беларусь, до конца года мы должны принять выверенное решение по оптимизации как сети белорусских загранучреждений, исходя из наших интересов в новой реальности, так и центрального аппарата МИД, его внутренней структуры».

«Политика той или иной страны меняется тоже достаточно резко. Поэтому мы не будем идти на поводу у сиюминутной конъюнктуры. Решения будут выверены», — заявил Головченко.

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