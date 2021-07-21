ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Головченко: агрессивные и циничные действия Литвы тянут на разрыв дипотношений

21.07.2021 07:39 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Действия Литвы тянут на разрыв дипломатических отношений, заявил премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания с белорусским дипломатическим корпусом, которое провел 20 июля Александр Лукашенко.

На совещании речь шла в том числе о сокращении персонала диппредставительств в Европе. «Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она во вред государству?» — цитировала Лукашенко его пресс-служба.

«Если там надо один посол и помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру, и пусть работают. Пойдет [сотрудничество] — добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти», — сказал Лукашенко.

Роман Головченко, слова которого приводит пресс-служба правительства, заявил о недопустимости резких конъюнктурных шараханий: «Вот сегодня, допустим, у нас охладились отношения с тем или иным государством, значит, нам надо посольство до минимума сократить. Если это не связано, как случай, допустим, с Литвой, с агрессивными, циничными действиями, которые в принципе тянут даже на разрыв дипотношений. Но мы не сторонники таких жестких мер. Поэтому если это не касается такого рода целенаправленных действий, то я не сторонник шараханий». Какие действия расценены как циничные или агрессивные, в сообщении не конкретизируется.

По словам премьер-министра, есть выверенный подход к этому вопросу: «С учетом того, что президент еще раз эту задачу поставил и мы сейчас пока видим, что выстраивается какой-то новый формат отношений по линии ЕС—Беларусь, до конца года мы должны принять выверенное решение по оптимизации как сети белорусских загранучреждений, исходя из наших интересов в новой реальности, так и центрального аппарата МИД, его внутренней структуры».

«Политика той или иной страны меняется тоже достаточно резко. Поэтому мы не будем идти на поводу у сиюминутной конъюнктуры. Решения будут выверены», — заявил Головченко.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действия Литвы тянут на разрыв дипломатических отношений, заявил премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания с белорусским дипломатическим корпусом,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Солигорске скончался мужчина, выпивший дезинфицирующее средство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by