ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белоруска стала лицом корейского ювелирного бренда

21.07.2021 08:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусская модель и участница международных конкурсов красоты Полли Каннабис стала лицом бренда ювелирных украшений Lucia Jewerly.



В мае этого года Полли получила титул континентальной королевы Европы на Miss Elite World, который называют пятым главным конкурсом красоты в мире. Всего за её плечами 19 конкурсов, среди которых «Мисс Земля» и «Мисс Гранд Интернешнл». А теперь белоруска будет представлять бренд аксессуаров Lucia Jewerly, пишет interfax.by, созданный Сеоджином Ли, организатором публичных выступлений в Корее.

Бренд создаёт украшения для публичных выступлений, и уже успел заработать признание на отечественных и зарубежных конкурсах красоты.

"Я люблю заметные и необычные серьги, которые выделяются и обращают на себя внимание. Когда мне поступило предложение стать амбассадором ювелирного бренда, я была очень рада, потому что концепт компании соответствует моему взгляду на жизнь. Это украшения для выступлений на сцене, концертов, съемок, красных дорожек или конкурсов красоты. Они сделаны для тех, кто хочет сиять ярко, вдохновлять и чувствовать себя особенными. Это про уверенность и любовь к себе", - отметила она.

Одна из рекламных съёмок прошла в Египте, где и проходил конкурс Miss Elite World. Всего отсняли более 15 комплектов украшений: авторские ожерелья, кольца, серьги и браслеты. В дальнейшем создатель бренда планирует выпустить книгу, в которой можно будет прочитать интервью Полли, как амбассадора компании. 
 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская модель и участница международных конкурсов красоты Полли Каннабис стала лицом бренда ювелирных украшений Lucia Jewerly.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кулеба: Трио Украины, Грузии и Молдовы отрезает себя от русского мира и идет в Европу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by