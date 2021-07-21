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Кулеба: Трио Украины, Грузии и Молдовы отрезает себя от русского мира и идет в Европу

21.07.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У Украины, Молдовы и Грузии могло быть общее прошлое с Россией, но общее будущее будет с другими – с Европой.


Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в видеообращении в Facebook, пишет news.liga.net, посвященном встрече глав трех государств вчера, 19 июля 2021 года, в Батуми.

"Ассоциированное трио (Украина, Грузия и Молдова – ред.) – это, по сути, отрезание трех наших стран от русского мира, от этих всех концепций единого народа. Может быть, у нас и было, действительно, общее прошлое с Российской Федерацией, но общее будущее у нас будет с другими, не с Россией", – заявил министр.

По словам Кулебы, Россия дискредитировала себя, и ей нельзя верить. Необходимо выстраивать с ней отношения, потому что она "остается политической реальностью" и потому что необходимо заботиться о безопасности. Тем не менее, "будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в Европе".

Кулеба назвал поворотным моментом заявление трех стран после саммита в Батуми о совместно движении в Евросоюз. По мнению министра, визит в Грузию был успешным: "Я даже не думал, что все будет так содержательно", – отметил Кулеба.

В мае 2021 года Украина, Грузия и Молдова основали новый блок – Ассоциированное трио. Страны будут усиленно сотрудничать для европейской интеграции.

19 июля, в Батуми прошел саммит Ассоциированного трио, по итогам которого Украина, Грузия и Молдова заявили о совместной интеграции в Евросоюз.
 
 
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У Украины, Молдовы и Грузии могло быть общее прошлое с Россией, но общее будущее будет с другими – с Европой.
 
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