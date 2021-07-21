ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Чемпионат": есть мнение, что Шкурин был бы основным в любой команде России, а вернувшись окрепшим, закрепился бы в основе ЦСКА

21.07.2021 08:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Автор "Чемпионата" отреагировал на слова агента Ильи Шкурина Валерия Исаева. Тот говорил, что ЦСКА почти сразу после перехода предложил белорусскому нападающему уйти в аренду в российский клуб. Белорус отказался. Спустя полтора года футболиста арендовало киевское "Динамо".



"Через месяц после перехода предложили уйти в аренду". Агент Шкурина — о карьере форварда в ЦСКА

По нашей информации, пишет Прессбол, в ЦСКА считают, что Шкурину следовало согласиться на эту аренду. Есть мнение, что Илья бы был основным в любой команде РПЛ, а вернувшись окрепшим, закрепился бы в основе ЦСКА", говорится в тексте.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автор "Чемпионата" отреагировал на слова агента Ильи Шкурина Валерия Исаева. Тот говорил, что ЦСКА почти сразу после перехода предложил белорусскому нападающему...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гуцериев передал контроль над Славкалием своему брату
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by