"Чемпионат": есть мнение, что Шкурин был бы основным в любой команде России, а вернувшись окрепшим, закрепился бы в основе ЦСКА

"Через месяц после перехода предложили уйти в аренду". Агент Шкурина — о карьере форварда в ЦСКА

По нашей информации,Прессбол, в ЦСКА считают, что Шкурину следовало согласиться на эту аренду. Есть мнение, что Илья бы был основным в любой команде РПЛ, а вернувшись окрепшим, закрепился бы в основе ЦСКА", говорится в тексте.