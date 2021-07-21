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Гуцериев передал контроль над Славкалием своему брату

21.07.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Попавший под санкции ЕС Михаил Гуцериев передал своему брату контроль над акционером "Славкалия" - британской GCM Global Energy, сообщает "Интерфакс-Запад".



С 10 июня Михаил Гуцериев утратил контроль над GCM Global Energy и контролирующим лицом теперь является Саит-Салам Гуцериев, младший брат бизнесмена, пишет Смартпресс. Ему принадлежит не менее 75% акций GCM, следует из отчетности компании.

Созданный Михаилом Гуцериевым "Славкалий" строит Нежинский горно-обогатительный комбинат, который станет вторым в Беларуси предприятием по производству калийных удобрений (сейчас их выпускает только государственный "Беларуськалий"). Запуск ГОКа запланирован на 2023 год, инвестиции в проект оцениваются в $2 млрд.

Ранее в отчетности GCM от 2020 года сообщалось, что держателем 33,6% акций кипрской GCM Global Energy Slavkali (владеет 100% ИООО "Славкалий") в 2016 году стала дочерняя структура Сбербанка, Sberbank Investments Ltd. Доля самой GCM в "Славкалии" в результате упала до 41,4%, еще 25% в проекте принадлежит связанной стороне. При этом у "дочки" Сбербанка есть опцион на продажу, а у GCM - на выкуп этой доли в декабре 2022 года за сумму, равную $130 млн плюс 15% годовых. В связи с этим GCM рассматривает соглашение со Сбербанком как кредит и учитывает GCM Global Energy Slavkali как "дочку" с долей в 75%, отмечалось в отчете.

В Сбербанке в июне не ответили на вопрос "Интерфакса", является ли он по-прежнему акционером "Славкалия". Источник, знакомый с ходом сделки, говорил агентству, что банк удерживает пакет акций в рамках финансирования проекта.

Евросоюз ранее включил Михаила Гуцериева в санкционный список за поддержку официального Минска. В коротком описании связей Гуцериева с Беларусью ЕС упоминает этот проект и даже шутливое обещание президента Александра Лукашенко переименовать Любань, где строится Нежинский ГОК, в Гуцериевск.
 
Теги: Минск
 
 
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Попавший под санкции ЕС Михаил Гуцериев передал своему брату контроль над акционером "Славкалия" - британской GCM Global Energy, сообщает "Интерфакс-Запад".
 
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