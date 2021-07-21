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Не доверяют ЖЭСу? В Минске почти каждый пятый подъезд ремонтируется жильцами самостоятельно

21.07.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В этом году 222 парадные привели в надлежащие состояние минчане самостоятельно, в том числе с привлечением сторонних работников. Об этом, а также во сколько обходится жильцам плановый ремонт подъездов и пользуются ли спросом услуги ЖЭУ рассказали в Минском городском жилищном хозяйстве (МГЖХ).



Об этом пишет «Минск-Новости».

В 2021 году в домах, находящихся на обслуживании ЖКХ районов, намечено выполнить текущий ремонт 2050 подъездов (в 2020-м обновили 1 852). Из них 1072 привели в порядок за январь — июнь.

Основными подрядчиками, которым жильцы доверяют проведение этих работ, остаются ЖЭУ — на их счету 850 объектов. Как правило, выполняется бюджетный ремонт: снятие старой краски, грунтовка, шпаклевка, оштукатуривание стен, окрашивание.

Предложения от собственников (нанимателей) квартир о включении в смету дополнительных видов работ поступают редко. Разве что по замене почтовых ящиков. Инициатором выступают и ЖЭУ: как известно, городские власти распорядились провести обследование этого оборудования и при необходимости его обновить. Проводится поквартирный опрос, и если большинство собственников «за» — решение, а также последующая оплата через жировки, распространяется на все квартиры.

По итогам полугодия средняя стоимость ремонта одного подъезда составила 3,1 тысячи рублей. Для сравнения: за прошлый год — 3,5 тысячи рублей.

— Затраты складываются из стоимости ремонта одного квадратного метра, помноженной на общую площадь мест общего пользования. Поэтому в высотных домах, тем более с просторными холлами, сметная стоимость будет выше, чем в малоэтажных зданиях, при одинаковом бюджетном варианте. Основная причина снижения средней цены связана с тем, что в график планового ремонта подъездов в первом полугодии было включено меньше многоэтажных жилых домов, — пояснила главный специалист производственного отдела МГЖХ Ирина Кремень.

По сравнению с минувшим годом тех, кто отремонтировал подъезд самостоятельно, по сути, не стало больше или меньше: в 2020-м ремонт сделали жильцы 451 подъезда.

В этих случаях собственники охотнее включают в стандартный перечень работ что-то свое, например, укладывают плитку на полу, отметили в МГЖХ. Тогда итоговая сумма повыше. Она может быть и меньше средней стоимости по ЖЭУ, если малярно-штукатурные работы осиливают сами жители и не предусмотрено ничего лишнего и дорогостоящего.

При составлении графиков текущего ремонта коммунальщики учитывают районные программы капремонта домов — все подъезды в них также обновляют, в том числе силами выполняющих капремонт подрядных организаций. В остальных домах обязательно ремонтируют только те подъезды, которые в этом нуждаются, согласно критериям, определенным законодательством.

— Например, из 10 расположенных в доме подъездов в график на текущий год попадают 2−3, еще несколько — на следующий год. А некоторые находятся в настолько хорошем состоянии благодаря неравнодушному отношению жильцов, что косметический ремонт им может понадобиться лет через пять, — резюмировала Ирина Кремень.
 
Теги: Минск
 
 
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В этом году 222 парадные привели в надлежащие состояние минчане самостоятельно, в том числе с привлечением сторонних работников. Об этом, а также во сколько...
 
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