Премьер Беларуси пугает Литву разрывом дипотношений









"Вот сегодня, допустим, у нас охладились отношения с тем или иным государством, значит, нам надо посольство до минимума сократить. Если это не связано, как случай, допустим, с Литвой, с агрессивными циничными действиями, которые в принципе тянут даже на разрыв дипотношений», - так прокомментировал Головченко прозвучавшую вчера инициативу сократить посольства в странах ЕС до уровня двухкомнатных квартир.





БелТА) . «Но мы не сторонники таких жестких мер (это Головченко о разрыве дипотношений, а не о квартирах – ред.). Поэтому если это не касается такого рода целенаправленных действий, то я не сторонник шараханий", - добавил он (цитаты





"… до конца года мы должны принять выверенное решение по оптимизации как сети белорусских загранучреждений, исходя из наших интересов в новой реальности, так и центрального аппарата МИД, его внутренней структуры", - проинформировал премьер по срокам переезда дипломатов в двушки.