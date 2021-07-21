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Премьер Беларуси пугает Литву разрывом дипотношений
Источник материала: Партизан
Премьер Беларуси Роман Головченко на фоне прозвучавших в минувший понедельник из уст Александра Лукашенко обвинений в адрес Литвы в насилии над мигрантами решил внести свою лепту в отношения между двумя странами-соседями и попугать Вильнюс разрывом дипотношений.
"Вот сегодня, допустим, у нас охладились отношения с тем или иным государством, значит, нам надо посольство до минимума сократить. Если это не связано, как случай, допустим, с Литвой, с агрессивными циничными действиями, которые в принципе тянут даже на разрыв дипотношений», - так прокомментировал Головченко прозвучавшую вчера инициативу сократить посольства в странах ЕС до уровня двухкомнатных квартир.
«Но мы не сторонники таких жестких мер (это Головченко о разрыве дипотношений, а не о квартирах – ред.). Поэтому если это не касается такого рода целенаправленных действий, то я не сторонник шараханий", - добавил он (цитаты
"… до конца года мы должны принять выверенное решение по оптимизации как сети белорусских загранучреждений, исходя из наших интересов в новой реальности, так и центрального аппарата МИД, его внутренней структуры", - проинформировал премьер по срокам переезда дипломатов в двушки.
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Премьер Беларуси Роман Головченко на фоне прозвучавших в минувший понедельник из уст Александра Лукашенко обвинений в адрес Литвы в насилии над мигрантами решил...
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