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Олег Трусов: в офисе университета имени Нила Гилевича был обыск
Источник материала: Партизан
В Минске в офисе университета имени Нила Гилевича был обыск.
Олег Трусов / Из архива Еврорадио
Силовики забрали некоторые книги из библиотеки, а помещение опечатали,
Частное учреждение образования Национальный университет имени Нила Гилевича было юридически зарегистрировано весной 2018 года. На его сайте сообщается, что "в это время команда Университета работает над получением лицензии на образовательную деятельность".
Особенность университета в том, что он должен быть белорусскоязычным.
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В Минске в офисе университета имени Нила Гилевича был обыск.
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