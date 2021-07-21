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В Солигорске скончался мужчина, выпивший дезинфицирующее средство
Источник материала: Партизан
Утром 19 июля из Солигорской ЦРБ поступило сообщение о том, что в отделении реанимации скончался 62-летний солигорчанин, рассказал телеграм-канал Следственного комитета Беларуси.
По предварительной информации, 17 июля мужчину, злоупотреблявшего спиртными напитками, лежащим на полу дома обнаружила супруга. Он успел сообщить,
Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники мужчины. По данному факту Солигорским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Утром 19 июля из Солигорской ЦРБ поступило сообщение о том, что в отделении реанимации скончался 62-летний солигорчанин, рассказал телеграм-канал Следственного...
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