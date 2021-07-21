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В Солигорске скончался мужчина, выпивший дезинфицирующее средство

21.07.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром 19 июля из Солигорской ЦРБ поступило сообщение о том, что в отделении реанимации скончался 62-летний солигорчанин, рассказал телеграм-канал Следственного комитета Беларуси.




По предварительной информации, 17 июля мужчину, злоупотреблявшего спиртными напитками, лежащим на полу дома обнаружила супруга. Он успел сообщить, пишет mlyn.by, что употребил дезинфицирующее средство. Бригадой скорой помощи мужчина в тяжелом состоянии мужчина был доставлен больницу. Спустя сутки он скончался.

Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники мужчины. По данному факту Солигорским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
 
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Утром 19 июля из Солигорской ЦРБ поступило сообщение о том, что в отделении реанимации скончался 62-летний солигорчанин, рассказал телеграм-канал Следственного...
 
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