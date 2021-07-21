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Глава комитета по иностранным делам Сената США призвал к секторальным санкциям против белорусского режима

21.07.2021 08:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«США должны возобновить поддержку гражданского общества в Беларуси и ввести секторальные санкции в ответ на репрессии со стороны правительства», — заявил председатель комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес (Демократическая партия) после встречи с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской.

 

Предыдущий глава комитета республиканец Джим Риш отметил, что рад был познакомиться с Тихановской, чтобы «обсудить продолжающийся политический кризис в Беларуси».

«Как лидер оппозиции она подверглась жестокому преследованию режимом Лукашенко. США должны предпринять конкретные шаги, чтобы поддержать стремление белорусов к более демократическому будущему», — считает Риш.

Сенатор-демократ Джинн Шейхин, занимавшая пост губернатора штата Нью-Гэмпшир (1997—2003), подчеркнула, что обе крупнейшие американские партии поддерживают видение Тихановской демократии в Беларуси. «Надеюсь, ее фотографии в залах Конгресса посылают Лукашенко четкий мессидж, с кем Соединенные Штаты: с белорусским народом», — отметила политик.

Шейхин встречалась с Тихановской вместе с коллегами по сенату Дэном Салливаном (республиканец) и Диком Дурбином (демократ). Салливан назвал Тихановскую лидером белорусской оппозиции, которая «мужественно противостоит авторитаризму на своей родине и возглавляет мощное движение за демократические перемены, даже находясь в изгнании в Литве».

(Использованы сообщения американских политиков в «Твиттере» и пресс-службы Тихановской.)

 

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«США должны возобновить поддержку гражданского общества в Беларуси и ввести секторальные санкции в ответ на репрессии со стороны правительства», — заявил...
 
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