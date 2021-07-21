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В Вормсе вручили премию Лютера — лауреаты Колесникова, Тихановская и Цепкало

21.07.2021 08:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В немецком Вормсе прошла церемония вручения премии имени Мартина Лютера «Бесстрашное слово» за 2021 год (денежный эквивалент — 10 тысяч евро).

В Вормсе вручили премию Лютера — лауреаты Колесникова, Тихановская и Цепкало

Лауреатами стало женское трио из Беларуси, «взорвавшее» избирательную кампанию по выборам президента в 2020 году — Мария Колесникова, Светлана Тихановская и Вероника Цепкало.

В отсутствие первых двух (Мария находится под арестом, а Светлана в рабочей поездке по США) награду приняли Вероника и сестра Колесниковой Татьяна Хомич, пишет DW.

В заявлении оргкомитета премии говорится, что Вероника Цепкало, Мария Колесникова и Светлана Тихановская «выступали за мирную революцию, новые выборы и демократическое будущее своей страны, рискуя при этом подвергнуться преследованиям, лишению свободы, пыткам и депортации».

С поздравительной речью выступил экс-председатель германского бундестага Норберт Ламмерт, назвавший белорусских оппозиционерок «храбрыми и вдохновляющими».

Премия «Бесстрашное слово» учреждена союзом 16 городов, в которых жил и работал великий немецкий реформатор Мартин Лютер. Один раз в два года она вручается людям, которые смело защищают свои убеждения, встречая на своем пути жесткое сопротивление.

 

 

 
 
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В немецком Вормсе прошла церемония вручения премии имени Мартина Лютера «Бесстрашное слово» за 2021 год (денежный эквивалент — 10 тысяч евро).
 
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