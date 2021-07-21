|
«Белавиа» запускает рейсы в Кутаиси
21.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Белавиа» с 4 августа открывает новое регулярное направление в Кутаиси.
Об этом сообщает авиаперевозчик в
— Желающих улететь в Грузию этим летом так много, что мы решили добавить еще одну точку в этой гостеприимной стране, куда можно добраться прямым рейсом из Минска, — пояснили в пресс-службе.
Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю: по средам и воскресеньям.
Вылет из Минска в 09.35, прилет в Кутаиси — в 13.35.
Обратно в Минск самолет будет отправляться в 14.25 и прибывать в 16.30.
Стоимость билета в одну сторону будет начинаться от 85 евро.
На данный момент самолеты «Белавиа» летают в Тбилиси и Батуми. После введения европейских санкций, к которым также присоединилась Украина, Грузия оказалась популярным местом для белорусов, куда можно напрямую добраться из Минска.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белавиа» с 4 августа открывает новое регулярное направление в Кутаиси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)