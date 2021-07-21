«Белавиа» запускает рейсы в Кутаиси

Источник материала: Салiдарнасць

«Белавиа» с 4 августа открывает новое регулярное направление в Кутаиси.





Об этом сообщает авиаперевозчик в Facebook .

— Желающих улететь в Грузию этим летом так много, что мы решили добавить еще одну точку в этой гостеприимной стране, куда можно добраться прямым рейсом из Минска, — пояснили в пресс-службе.

Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю: по средам и воскресеньям.

Вылет из Минска в 09.35, прилет в Кутаиси — в 13.35.

Обратно в Минск самолет будет отправляться в 14.25 и прибывать в 16.30.

Стоимость билета в одну сторону будет начинаться от 85 евро.

На данный момент самолеты «Белавиа» летают в Тбилиси и Батуми. После введения европейских санкций, к которым также присоединилась Украина, Грузия оказалась популярным местом для белорусов, куда можно напрямую добраться из Минска.