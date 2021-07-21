ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На «Славянском базаре в Витебске» машина, удиравшая от ГАИ, проломила стену дома

21.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Парень на «Audi А6», удирая от милиции, протаранил жилой дом в Витебске во время «Славянского базара».


Ранним утром 19 июля наряд ДПС на Зеленогурской улице обратил внимание на подозрительную легковушку. Заметивший милицию водитель свернул с главной дороги и стал уезжать прочь.

Следом за ним устремился патрульный автомобиль, подавая сигналы об остановке. «Audi А6» ускорилась и стала удирать, милиция погналась следом.

В результате, пытаясь уйти от погони на большой скорости, легковушка влетела в стену частного жилого дома. Бросив машину, водитель и его две пассажирки пытались убежать, но были задержаны. В стене кирпичного здания от удара образовался пролом.

Выяснилось, что за рулём находился 22-летний житель Витебска. И он, и ехавшие с ним девушки отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении водителя составили несколько протоколов за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парень на «Audi А6», удирая от милиции, протаранил жилой дом в Витебске во время «Славянского базара».
 
Новости дня
Новости разные
 
Монологи жены: «Каждый раз, когда телефон мужа был недоступен, я молилась: пусть он будет с любовницей, а не в СИЗО»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by