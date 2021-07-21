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Инструктаж послов в стиле БТ

21.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Встреча Лукашенко с послами превратилась в пропагандистскую лекцию. Он просто пересказал все агитки БТ.



Политолог Валерий Карбалевич сделал несколько выводов из совещания Лукашенко с послами.

- Лукашенко недоволен деятельностью МИД. “Таких шараханий, как в органах дипломатической службы, не было ни в одном другом ведомстве”, – заявил он.

Лукашенко требует агрессивной внешней политики, призывает беларуских дипломатов ”бить морду” иностранным политикам.

Можно предположить, что под видом сокращения штатов будет происходить чистка иностранных учреждений Беларуси. Надо дать принципиальную оценку работе с кадрами нашего внешнеполитического ведомства”. Останутся только абсолютно лояльные, ” бойцы, но без оружия”.

Главная функция беларуских послов сейчас – не только продвижение экспорта, но и пропаганда. В стиле БТ.

Прозвучала угроза, что скоро из Беларуси в Европу пойдут вооруженные нелегальные мигранты.
 
 
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Встреча Лукашенко с послами превратилась в пропагандистскую лекцию. Он просто пересказал все агитки БТ.
 
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